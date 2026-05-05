Pogledajte video! Kraljevska obitelj podijelila privatne trenutke princeze Charlotte

Princeza Charlotte proslavila je 11. rođendan videom s odmora, u kojem uživa na plaži i druži se s obiteljskim psom.

Princ William i princeza Kate podijelili su simpatičan video princeze Charlotte povodom njezina 11. rođendana, u kojem se vidi kako uživa na pijesku i provodi vrijeme s obiteljskim psom Ottom.

U kratkom isječku, snimljenom tijekom obiteljskog odmora, Charlotte se igra sa psima dok joj kosa vijori na vjetru. Pokazala je i ljubav prema prirodi, slažući poruku od bijelih kamenčića u pijesku, a zatim i svoju sportsku stranu igrajući kriket na plaži.

Uz video su princ i princeza od Walesa poručili: "Hvala svima na lijepim rođendanskim čestitkama za princezu Charlotte, danas puni 11!"

Video dolazi nakon što su roditelji objavili i njezin rođendanski portret, na kojem nasmiješena pozira u prugastom džemperu i trapericama, okružena prirodom. Fotografiju je snimio njihov dugogodišnji fotograf Matt Porteous tijekom uskrsnog odmora u Cornwallu.

"Želimo Charlotte vrlo sretan 11. rođendan!", napisali su uz objavu.

Obožavatelji su brzo primijetili koliko nalikuje ocu, princu Williamu, iako su je ranije često uspoređivali s pokojnom kraljicom Elizabetom II.

Charlotte, rođena 2015., treća je u redu za britansko prijestolje i prva princeza koja zahvaljujući promjeni pravila nasljeđivanja ima prednost pred mlađim bratom.

Iako je dio kraljevske obitelji, vodi prilično miran život, pohađa školu Lambrook i uživa u svakodnevnim aktivnostima poput plesa i izrade narukvica prijateljstva.

Unatoč mladosti, već je osvojila simpatije javnosti svojim ponašanjem na službenim događanjima, gdje često brine o mlađem bratu princu Louisu.

