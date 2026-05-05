Godinama je ljubila muškarce, a onda se udala za ženu: "Sada nas je četvero!"

Rebel Wilson i Ramona Agruma dobile su drugo dijete, kćer Rose Estelle, a sretnu vijest podijelile su na Instagramu uz brojne čestitke.

Rebel Wilson i njezina supruga Ramona Agruma objavile su da su dobile drugo dijete, djevojčicu.

Galerija 26 26 26 26 26

Glumica iz filma "Na putu do zvijezda", 46-godišnja Rebel, i 41-godišnja poduzetnica iza brenda Lemon Ve Limon sretnu su vijest podijelile na Instagramu, otkrivši da je njihova beba rođena 4. svibnja te da su joj dale ime Rose Estelle.

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 3 Foto: Profimedia

"Ponosne smo što možemo objaviti rođenje naše druge kćeri Rose Estelle! Kakav je to prekrasni blagoslov imati još jednu djevojčicu! Od 4. svibnja sada nas je četvero! Ramona i ja osjećamo se nevjerojatno zahvalno i blagoslovljeno što širimo svoju obitelj, hvala svima na lijepim željama", napisale su.

Pogledaji ovo Nekad i sad Mračna sudbina: Ljubav koja je promijenila povijest i završila tragedijom

Vijest dolazi u trenutku dok se glumica suočava s tužbom za klevetu u Sydneyju, koju je protiv nje podnijela Charlotte MacInnes, zvijezda njezina redateljskog prvijenca "The Deb".

Par već ima kćer Royce Lillian, rođenu uz pomoć surogat-majke u studenom 2022.

Rebel je ranije govorila o majčinstvu i izazovima koje ono nosi.

"Ne možeš samo reći 'Idem u kino' i izaći iz kuće. Ne, ne, ne. Moraš sve planirati – hoće li beba ići s tobom, je li spremna hrana, kada joj je vrijeme za spavanje... Doslovno moraš planirati sve."

Pogledaji ovo Celebrity Supruga našeg rukometaša progovorila o Thompsonovoj obitelji: "Djeca moraju skrivati tko im je otac..."

Rebel Wilson i Ramona Agruma - 2 Foto: Profimedia

Unatoč tome, priznaje koliko joj majčinstvo znači.

"Naravno da sam znala da ću je jako voljeti jer sam je silno željela, ali kad joj vidim lice... to je takva ljubav da je želiš pojesti koliko je slatka."

Rebel i Ramona vjenčale su se u rujnu 2024. na Sardiniji, a njihova kći bila je djeveruša. Kasnije su održale i manju ceremoniju u Sydneyju. U vezi su od 2021., a zaruke su objavile 2023. godine.

Rebel Wilson i Ramona Agruma, vjenčanje - 13 Foto: Profimedia

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je HDZ-ovac kojeg je snašla drama na Pagu? U vlasništvu ima čak sedam nekretnina

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput prepustila se čarima Šimina Splita: "Bit će naša nevjesta!"

Pogledaji ovo Celebrity Od MTV snova do TV zvijezde: Mia Kovačić ispričala nam je sve o svojih 20 godina rada na televiziji