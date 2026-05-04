Princeza je trudna! Palača potvrdila predivne vijesti kraljevske obitelji

Princeza Eugenie objavila je da s mužem čeka treće dijete, uz dirljivu fotografiju sinova.

U britanskoj kraljevskoj obitelji vlada veliko uzbuđenje. Naime, princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank očekuju prinovu.

Radosnu vijest podijelila je na Instagramu, gdje je objavila emotivnu fotografiju svojih sinova, Augusta i Ernesta, koji promatraju ultrazvučnu snimku i tako "upoznaju" budućeg člana obitelji.

Uz objavu je kratko napisala: "Beba Brooksbank stiže 2026.!", jasno dajući do znanja da uskoro stiže još jedno dijete.

Ovo će im biti treće dijete, a već su roditelji dvojice dječaka rođenih 2021. i 2023. godine. Zanimljivo je i da je objava stigla neposredno nakon Jackova 40. rođendana, što je razlog za slavlje učinilo još većim.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke, među kojima su i poruke.

Vijest je potvrdila i Buckinghamska palača, uz poruku da je kralj Charles III. oduševljen dolaskom prinove.

Iako dijele sretne trenutke s javnošću, Eugenie i Jack ostaju pri odluci da njihova djeca odrastaju bez kraljevskih titula kako bi im omogućili mirniji i privatniji život.

