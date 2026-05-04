Evo kako je Daria Lorenci Flatz uredila svoj novi stan, u jednoj prostoriji najviše voli provoditi vrijeme!

Jedna od omiljenih domaćih glumica otvorila je vrata svoga privatnog svijeta i pokazala kako izgleda obiteljski dom ispunjen stilom i toplinom.
Poznata hrvatska glumica Daria Lorenci Flatz, koju publika rado prati u hit-seriji ''Kumovi'', prošle je godine povukla važan životni potez.3 vijesti o kojima se priča ''ja sam se fakat napatila!'' Ekskluzivno: Maja Šuput podijelila intimne detalje o vezi sa Šimom Elezom, razvodu koji je skrivala i mami, ali i strahu s kojim se suočila svi su plakali Je li i vama ovo bila jedna od najboljih transformacija dosad u showu Nove TV? kao original! Kako je izgledao pravi nastup Francuskinje s Eurosonga, čiju smo repliku gledali u showu Nove TV?
Zajedno sa suprugom Emilom Flatzom i njihova tri sina preselila se u novi, prostrani stan u Zagrebu.
Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram
Središte njihova novog životnog prostora čini veliki open space koncept koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. Riječ je o modernom i funkcionalnom prostoru koji obiluje prirodnim svjetlom zahvaljujući velikim prozorima i staklenim vratima koja vode na terasu. Upravo ta povezanost interijera i eksterijera stvara prozračan, ugodan i opuštajući ambijent idealan za obiteljski život.
U blagovaonici se posebno ističe masivni drveni stol, koji jasno sugerira da je riječ o mjestu gdje se obitelj najčešće okuplja. Toplina drva savršeno se uklapa u suvremeni dizajn prostora, što mu daje dodatnu dozu domaće, intimne atmosfere.
Moderno uređena kuhinja opremljena je svim potrebnim uređajima, a upravo je taj dio stana posebno drag Dariji. Glumica ne skriva svoju ljubav prema kuhanju, pa ondje često provodi vrijeme pripremajući obroke za obitelj i prijatelje te uživajući u svakodnevnim ritualima koji njihov dom čine ispunjenim i živim.
Jednom prilikom pokazala je i kupaonicu koja je uređena u neutralnim tonovima.
Novi stan obitelji Flatz tako nije samo estetski privlačan prostor već i mjesto u kojem se jasno osjeća ljubav, zajedništvo i toplina obiteljskog života.
Galerija 13 13 13 13 13
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Zašto su se svjetski mediji raspisali o Ivani Knoll? Viralni trenutak iz Miamija obišao je planet
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Maja Šuput u ultra kratkoj kožnoj minici stala na binu, vitke noge odmah su izbile u prvi plan!