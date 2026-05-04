Evo kako je Daria Lorenci Flatz uredila svoj novi stan, u jednoj prostoriji najviše voli provoditi vrijeme!

Jedna od omiljenih domaćih glumica otvorila je vrata svoga privatnog svijeta i pokazala kako izgleda obiteljski dom ispunjen stilom i toplinom.

Poznata hrvatska glumica Daria Lorenci Flatz, koju publika rado prati u hit-seriji ''Kumovi'', prošle je godine povukla važan životni potez.

Zajedno sa suprugom Emilom Flatzom i njihova tri sina preselila se u novi, prostrani stan u Zagrebu.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram

Središte njihova novog životnog prostora čini veliki open space koncept koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. Riječ je o modernom i funkcionalnom prostoru koji obiluje prirodnim svjetlom zahvaljujući velikim prozorima i staklenim vratima koja vode na terasu. Upravo ta povezanost interijera i eksterijera stvara prozračan, ugodan i opuštajući ambijent idealan za obiteljski život.

U blagovaonici se posebno ističe masivni drveni stol, koji jasno sugerira da je riječ o mjestu gdje se obitelj najčešće okuplja. Toplina drva savršeno se uklapa u suvremeni dizajn prostora, što mu daje dodatnu dozu domaće, intimne atmosfere.

Moderno uređena kuhinja opremljena je svim potrebnim uređajima, a upravo je taj dio stana posebno drag Dariji. Glumica ne skriva svoju ljubav prema kuhanju, pa ondje često provodi vrijeme pripremajući obroke za obitelj i prijatelje te uživajući u svakodnevnim ritualima koji njihov dom čine ispunjenim i živim.

Jednom prilikom pokazala je i kupaonicu koja je uređena u neutralnim tonovima.

Novi stan obitelji Flatz tako nije samo estetski privlačan prostor već i mjesto u kojem se jasno osjeća ljubav, zajedništvo i toplina obiteljskog života.

