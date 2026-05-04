Natpis na majici Mire Bulja bio je pravi hit na koncertu Tereze Kesovije, osim njega došla su i druga poznata lica

Brojna poznata lica iz javnog, političkog i kulturnog života okupila su se na Starom placu u Splitu kako bi svjedočila emotivnom oproštaju Tereze Kesovije od domaće publike.

Na ispunjenom Starom placu u Splitu održan je emotivan koncert kojim je Tereza Kesovija obilježila impresivnih 60 godina karijere, ali se i simbolično oprostila od splitske publike. Večer ispunjena emocijama, bezvremenskim hitovima i snažnom energijom publike ostat će upamćena kao jedan od najdirljivijih glazbenih trenutaka u Gradu pod Marjanom.

Zbog golemog interesa koncert je u posljednji trenutak premješten iz splitskog HNK-a na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su planule u rekordnom roku. Tisuće obožavatelja svih generacija uglas su pjevale Terezine pjesme, stvarajući atmosferu koja se rijetko doživljava.

Veliki glazbeni događaj privukao je i brojna poznata lica iz javnog života. Među uzvanicima su se mogli vidjeti sinjski gradonačelnik Miro Bulj, glumica Nives Ivanković, umjetnik Ivica Propadalo, kao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, ali i brojni drugi iz društvenog i kulturnog života.

Posebnu pažnju okupljenih privukao je upravo Miro Bulj, i to zbog zanimljivog natpisa na majici. Naime, Bulj je nedavno postao djed, a radosnu vijest podijelio je i s javnošću. Njegova majica nosila je poruku o toj važnoj životnoj promjeni, jasno pokazujući koliko mu znači dolazak unuke.

''Lijepo je biti tata, ali biti dida je nešto mnogo bolje'', pisalo je na majici koju je odjenuo za posebnu večer.

Publika je Terezu nagradila dugotrajnim pljeskom i emocijama koje su se osjećale u svakom kutku Starog placa. Uz vrhunsku produkciju, orkestar i dojmljivu scenografiju, koncert je bio dostojan veličine njezine karijere – ali i snažan, dirljiv oproštaj koji će Split još dugo pamtiti.

