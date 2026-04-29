Mi iza maske Dolly Parton nismo ni primijetili vrckavu Dalmatinku: ''U svim proporcijama si ju utjelovila''

Utjeloviti svjetsku glazbenu ikonu znači precizno prenijeti i glas i stav koji je obilježava. Nora Ćurković dobila je upravo takav zadatak, koji je tražio sigurnost u izvedbi i jasno definiranu scensku prisutnost.

Transformacije koje traže izraženu scensku osobnost i prepoznatljiv stil često su među najzahtjevnijima u showu.

Nora Ćurković dobila je zadatak utjeloviti Dolly Parton, jednu od najvećih zvijezda country scene.

Enis je pohvalio njezinu uvjerljivost:

''Ti si nju bukvalno utjelovila, u svim njenim proporcijama, zaista si unijela jednu posebnu energiju, plijenila na sceni, bilo je stvarno prezabavno'', komentirao je.

Mario Roth osvrnuo se na karakter same izvedbe:

''Nora, bila si upravo onakva kakva je i sama Dolly Parton, ekstravagantna, posebna i svoja. Ovo je jedna od najpoznatijih country pop pjesama svih vremena, govori o borbi za ženska prava u jednom muškom okruženju'', komentirao je.

Nora Ćurković kao Dolly Parton Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter naglasila je autentičnost nastupa:

''Ako je neki nastup prpošan, onda je to definitivno ovaj, sviđa mi se kako si to dostojanstveno izvela bez imalo karikature, bilo je toliko točno, ja uopće nisam vidjela Noru, baš sam vidjela Dolly Parton, stasom i glasom, energijom, stavom, svime'', zaključila je.

Goran Navojec kratko je rezimirao dojam:

''Dala si stvarno jednu briljantnu izvedbu'', zaključio je komentare.

Nora je ovom transformacijom donijela prepoznatljiv stil Dolly Parton i zaradila vrlo pozitivne reakcije žirija.

