Na trenutak smo zaboravili da ovo nije prava Tereza Kesovija, evo o čemu je riječ

Utjeloviti glazbenu divu znači pronaći ravnotežu između vokalne interpretacije i scenske osobnosti. Upravo takav izazov dobio je Sven Pocrnić, koji je kroz ovu transformaciju morao dočarati prepoznatljiv stil i emociju Tereze Kesovije.

U showu Tvoje lice zvuči poznato posebnu pažnju uvijek privuku transformacije u velike glazbene legende.

Sven Pocrnić dobio je zadatak utjeloviti Terezu Kesoviju, što je zahtijevalo i vokalnu sigurnost i scensku suptilnost.



Martina Stjepanović Meter istaknula je posebnost njegove transformacije:

''Ti Sven kao da si nadišao ovu razinu transformacije i otišao u nešto toliko realno i surealno u isto vrijeme'', primijetila je.

Enis je naglasio njegov pristup ulogama:

''Gledajući Svena ja shvatim da se nikad više ne bi bi prijavio da budem u ovoj emisiji. Ono što ti imaš je da kad se transformiraš u te likove da zaista staneš iza njih bez karikiranja, ti živiš te uloge'', rekao je.

Sven Pocrnić kao Tereza Kesovija Foto: Nova TV

Mario Roth osvrnuo se na zahtjevnost same transformacije:

''Sven, jedna od najvećih vokalnih umjetnica, impresivno pjevanje koje je obilježilo desetljeća i desetljeća hrvatske zabavne glazbe. Mi svi znamo da Tereza ima jedan divan, osebujan personality i ti si u svemu tome večeras našao mjeru i znao si gdje je granica i to mi se najviše sviđa'', u svom je stilu komentirao.

Sven je ovom transformacijom još jednom potvrdio svoju sposobnost da autentično i bez karikiranja donese zahtjevne glazbene likove.

