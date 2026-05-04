Iza Ane Uršule Najev jedna je od najemotivnijih večeri u životu, imala je posebnu čast!

Glumica i pjevačica Ana Uršula Najev sinoć je nastupila na oproštajnom koncertu legendarne Tereze Kesovije u Splitu, pridružila se velikoj glazbenoj večeri ispunjenoj emocijama i nezaboravnim trenucima.

Na ispunjenom Starom placu u Splitu Tereza Kesovija održala je koncert kojim je obilježila impresivnih 60 godina karijere, ali i simbolično se oprostila od splitske publike. Zbog golemog interesa, događaj je u posljednji trenutak premješten iz splitskog HNK-a na nekadašnji Hajdukov stadion, gdje su ulaznice planule u rekordnom roku.

Publika je tijekom večeri uglas pjevala bezvremenske hitove jedne od najvećih diva domaće glazbene scene, stvarajući atmosferu koju će mnogi pamtiti kao jedan od najdirljivijih glazbenih trenutaka u Gradu pod Marjanom.

Među izvođačima koji su uveličali posebnu večer bila je i Ana Uršula Najev, zvijezda serije ''Kumovi'', koja je svojim nastupom dodatno podigla emocije publike. Njezin snažni vokal i iskrena interpretacija savršeno su se uklopili u večer posvećenu glazbi, uspomenama i zahvalnosti prema umjetnici koja je obilježila generacije.

I sama Ana Uršula trenutačno je na koncertnoj turneji posvećenoj velikim hrvatskim glazbenim divama poput Tereze Kesovije, Josipe Lisac, Meri Cetinić i drugih.

''Nažalost, nekako imamo tendenciju uvijek dati nekome na važnosti kad ga više nema, a nekako sam baš dobila potrebu i želju dati na važnosti onima koji su još tu. Tijekom tog procesa dok smo radili na tom programu, nažalost, i napustila nas je Gabi Novak, prije nje i Matija, a oni su također imali vrlo važnu ulogu nekako i u mom unutarnjem, pa i u profesionalnom svijetu'', rekla je za IN magazin.

