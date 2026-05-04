Ekskluzivna izjava Miroslava Škore o Jakovu Jozinoviću: ''Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu...''

Nova epizoda podcasta In magazina Nema labavo donosi ekskluzivni razgovor s Miroslavom Škorom, koji se dotaknuo brojnih tema iz svijeta glazbe i estrade. U opuštenom, ali iskrenom razgovoru podijelio je svoje viđenje današnje scene i načina na koji se gradi karijera.

Uoči izlaska cijele epizode donosimo dio razgovora u kojem se osvrnuo i na mlađe kolege te sve češće rasprave o obradama i autorskom radu:

"Jakovu Jozinoviću se poklopilo puno toga, Bogu hvala da je tako. S druge strane, neki mu ljudi zamjeraju da pjeva tuđe pjesme, a on radi covere. Mislim, ne kužim, pa svojevremeno su Trio Gušti to radili. Svima nama ostaje jedna mogućnost. Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu i napišeš – u dva. Znaš ono, u 20 sati tu i tu, pa tko dođe, dođe, je l'? Pa ako ti ljudi dođu, dobro, ako ti ne dođu, pa imaj drugih poslova, nije loše bit ni keramičar."

Ovo je samo dio razgovora u kojem Škoro na svoj prepoznatljiv način komentira realnost glazbenog posla i što zapravo znači uspjeti na sceni, a cijeli podcast donosi još niz tema i stavova koji neće proći nezapaženo.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput.

