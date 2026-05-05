Prvi supermodel: Danas ima 57 godina, ne skriva sijede i odbija plastične operacije

Christy Turlington pokazala je sijedu kosu i poručila da želi starjeti prirodno, ističući kako je zadovoljna svojim izgledom i njegom bez estetskih zahvata.

Supermodel iz devedesetih Christy Turlington (57) snimljena je u New Yorku dok je sama šetala svoja dva crno-bijela psa, a u kosi joj se isticala srebrna pramen.

Pojavila se bez šminke, u ležernoj kombinaciji – traper jakni, bijelim hlačama i sa sunčanim naočalama na glavi.

Supruga redatelja Eda Burnsa ranije je istaknula da ne planira estetske zahvate ni injekcije jer želi starjeti prirodno.

I dalje je vrlo aktivna u poslu te je nedavno postala globalna ambasadorica brenda Lancôme Paris, a posebnu pažnju posvećuje njezi kože.

Otkrila je i svoju jednostavnu rutinu: jutarnje umivanje, redovito hidratiziranje kože tijekom dana, dovoljno sna i tjelesnu aktivnost.

"Mislim, prilično je jednostavno. Ujutro operem lice i puno ga hidratiziram. Ponekad čak i dvaput nanesem hidratantnu kremu jer mi se, posebno u ovo doba godine, koža isušuje. Zatim dodam lagani sloj pudera, malo rumenila i maskare i to je to, spremna sam", rekla je za Harper’s Bazaar.

"Dobar san ili trčanje, nešto gdje pokrećem tijelo. Također, malo hidratantne kreme ujutro me razbudi i osvježi, a i mala količina čini veliku razliku. Volim dosljednost i pouzdanost, a Rénergie je najbolja hidratantna krema. To mi je konstanta. Obožavam njegu kože, ali uvijek počinjem od kože. Volim dobar puder koji ima lijepu teksturu i dovoljno pokriva, a da i dalje izgleda prirodno. Mislim da je Teint Idole odličan za to", dodala je.

Turlington kaže da je uglavnom zadovoljna načinom na koji stari te da prihvaća promjene koje dolaze s godinama.

"Mislim da je važno prihvatiti svaku dob, zar ne? Alternativa nije baš privlačna, pa je dobro ostati optimističan i truditi se biti najbolja verzija sebe u svakom razdoblju života. Uglavnom sam zadovoljna kako starim. Vidim svoju mamu u sebi, a i sebe u njoj, što je lijepo jer ona ima 86 godina i još uvijek izgleda dobro. To me ohrabruje. Ako se brinem o sebi, sve će biti u redu. Zanimljivo je gledati kako se mijenjaš, promjene su dobre."

Osim manekenske karijere, Turlington je i aktivistica te zagovornica zdravlja majki. Osnivačica je neprofitne organizacije Every Mother Counts, koja se bavi unapređenjem majčinskog zdravlja i smanjenjem smrtnosti rodilja.

Slavu je stekla krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, surađujući s brendovima poput Calvina Kleina i Maybellinea te se pojavivši na više od 500 naslovnica časopisa. Jedna je od najprepoznatljivijih manekenki svih vremena i nezaobilazno lice modne scene 90-ih, kada je zajedno s Naomi Campbell, Lindom Evangelistom i Cindy Crawford definirala pojam "supermodela". Tijekom karijere krasila je više od 500 naslovnica časopisa, a posebno se istaknula dugogodišnjom suradnjom s brendom Calvin Klein, koja je trajala desetljećima.

Za razliku od mnogih iz tog svijeta, Turlington je oduvijek bila poznata po mirnom i povučenom životu, bez skandala, ali s jasnim stavovima. Uz modeling, posvetila se i obrazovanju te je diplomirala komparativnu religiju i filozofiju na njujorškom sveučilištu.

Velik zaokret u njezinu životu dogodio se nakon komplikacija koje je doživjela pri porodu, što ju je potaknulo da osnuje organizaciju Every Mother Counts, posvećenu poboljšanju zdravlja majki diljem svijeta. Danas je jednako prepoznatljiva po svom humanitarnom radu kao i po modnoj karijeri.

