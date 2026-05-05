Video gdje poznati pjevač propada kroz publiku širi se internetom brzinom munje

Akonov trik s ogromnom kuglom pošao je po zlu na koncertu u Newcastleu kada je pao među publiku, a snimka je brzo postala viralna.

Aliaune Thiam, poznatiji kao Akon, tijekom svoje europske turneje šokirao je publiku neobičnim potezom – ulazio je u golemu prozirnu kuglu i bacao se među fanove kako bi "surfao" po publici.

No, jedan takav pokušaj u Newcastleu nije završio kako je planirao.

Umjesto da ga publika zadrži u zraku, kugla je brzo pala na pod, a cijeli trenutak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Snimka s koncerta pokazuje kako pjevač skače među publiku, no zbog mnoštva podignutih mobitela fanovi nisu uspjeli održati kuglu.

U jednom je trenutku reper rekao: "Morate dignuti ruke ako želite da ovo funkcionira".

Video je izazvao lavinu reakcija i komentara, a mnogi su se našalili na njegov račun, pitajući se je li mislio da će ga kugla učiniti "bestežinskim". Drugi su pak primijetili da bi trik možda uspio da publika nije bila više fokusirana na snimanje nego na sam trenutak.

"Pogrešno desetljeće prijatelju", "Što je točno ovdje bio plan?", "Publika gda je bacila na dno, doslovno", "On misli da su 2000-te", "Što više gledaš, više ti je smiješno", samo su neki od komentra.

Akon trenutno nastupa u sklopu turneje "Nights Like This" zajedno s Ne-Yom, gdje izvode svoje najveće hitove poput "Lonely", "Smack That", "So Sick" i "Miss Independent".

Turneja se nastavlja diljem Europe, a završava krajem svibnja prije nego što se preseli u SAD i Kanadu.

