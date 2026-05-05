Što je tvoja crkva? KNAP nudi odgovor kroz umjetnost

Manifestacija „Crta za beskraj“ vraća se u Centar KNAP kao jedinstveni umjetnički događaj koji briše granice između različitih formi i publike.
Manifestacija ''Crta za beskraj'' u Centru KNAP je istovremeno kazalište, plesni studio, galerija i mjesto za izlazak, sve u jednom, i to kroz nekoliko dana programa.
u podcastu in magazina
Ekskluzivna izjava Miroslava Škore o Jakovu Jozinoviću: ''Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu...''
"bude mi žao..."
Supruga našeg rukometaša progovorila o Thompsonovoj obitelji: "Djeca moraju skrivati tko im je otac..."
nižu se čestitke!
Princeza je trudna! Palača potvrdila predivne vijesti kraljevske obitelji
Riječ je o jubilarnom, petom izdanju koje se održava od 8. do 16. svibnja (programi 8., 9., 12., 13., 15. i 16. 5.), a ulaz na sve programe je besplatan.
Ovogodišnja tema je ''Što je tvoja crkva?'', ne kao religijsko pitanje, nego kao osobno: gdje danas pronalazimo prostor za sebe, smisao i zajedništvo.
Iz programa izdvajamo nekoliko zanimljivih stvari:
- participativni rad talijanskog dua Gloria Frigerio & Eugenio Carlini, u kojem publika stvara vlastite simbole i „privatne svece“,
- performans tetoviranja Siniše Labrovića, gdje tijelo postaje trajni zapis,
- međunarodnu plesnu produkciju Hazema Headera, snažan i vizualno upečatljiv rad o odnosima moći i kontroli