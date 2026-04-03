Spektakularni 12. Zagreb Dance Grand Prix u dvorani Jelkovec – Sesvete!

Od 22. do 24. svibnja 2026. godine, sportska dvorana Jelkovec u Sesvetama postat će središte svjetske plesne scene. Plesni klub Spin i Hrvatski sportski plesni savez s ponosom najavljuju 12. jubilarno izdanje 2026 ZAGREB DANCE GRAND PRIX-a.

Ova međunarodna sportska manifestacija održava se uz financijsku potporu Ministarstva turizma i sporta, što potvrđuje njezin značaj za hrvatski sport i promociju Zagreba kao plesne metropole.

Ključne brojke manifestacije:

500+ natjecatelja iz 27 zemalja svijeta s 3 kontinenta

3 dana vrhunskih natjecanja u latinsko-američkim i standardnim plesovima.

Sportske program: od najmlađih osnovaca do vrhunskih seniorskih parova, timova i pojedinaca

Najatraktivniji termini za medije (foto i video prilike):

Za predstavnike medija posebno izdvajamo večernje termine u subotu i nedjelju, koji nude najviše vizualnog sadržaja:

Subota, 23.5. u 18:00 h: Svečana ceremonija otvorenja i finalna kola (WDSF Open Standard – Juniori i Seniori).

Nedjelja, 24.5. u 19:00 h: Vrhunac vikenda – finalna natjecanja u atraktivnim latinsko-američkim plesovima za sportske plesne parove

O natjecanju:

Publika će imati priliku uživati u vrhunskoj izvedbi valcera, tanga, sambe, paso doblea i cha-cha-cha. Manifestacija spaja vrhunski sport i umjetnički doživljaj, okupljajući najbolje svjetske sportaše pod stručnim okom međunarodnih sudaca.

Ulaznice: Dostupne u pretprodaji u Plesnom klubu Spin (Radnička cesta 43) ili na dane natjecanja na blagajni dvorane Jelkovec.

