Našoj pjevačici baš je legla ova preobrazba: ''Da je Shakira biti lako, bio bi Shakira svatko!''

Nova epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato donijela je još jednu večer spektakularnih transformacija, a među nastupima koji su posebno privukli pažnju bila je i Dora Trogrlić. Utjelovivši svjetsku glazbenu zvijezdu Shakiru, Dora je na pozornicu donijela snažnu energiju, ženstvenost i vatreni latino temperament kojim je oduševila žiri.

Goran Navojec nije skrivao koliko ga je njezin nastup impresionirao.

''Bilo je prpošno do krajnjih granica, bila si fantastična, da je Shakira biti lako bio bi Shakira svatko“, komentirao je Navojec.

Martina Stjepanović Meter posebno je istaknula način na koji Dora uspijeva spojiti nježnost i snažnu žensku energiju u svakom nastupu.

''Meni je divno kako ti u istom trenu možeš spojiti fatalnu ženu i djevojčicu u sebi, a mislim da je to točno ono što je trebalo za ovu scenu, trebalo je biti neukrotivo, šarmantno i vrlo ženstveno, ali da je to prije svega jedna neukrotiva ženska energija koju ti tako dobro nosiš'', zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Koliko je Dora tijekom cijele sezone pokazala glazbenu kvalitetu i sigurnost na pozornici, primijetio je i Mario Roth.

''Znaš, Dora, gledajući tebe i sve koji su nastupili prije tebe, imam osjećaj da prisustvujemo jednom najvišem mjuziklu večeras. O tvom pjevanju ne moram ništa reći, ti si nam kroz ovih 12 emisija pokazala koliko si muzikalna i koliko predivnu boju glasa imaš, kako predivno barataš tehnikom, bila si jedna vatrena, neukrotiva, latino zavodnica kakva je i Shakira'', bio je komentar Marija Rotha.

Da joj je ova transformacija posebno pristajala, smatra i Enis Bešlagić.

''Tebi je ova uloga i legla, mislim da je ovo večeras bila jedna rapsodija talenata'', primijetio je Enis.

Dora Trogrlić još je jednom dokazala koliko se prirodno snalazi u zahtjevnim glazbenim i scenskim transformacijama, a njezina izvedba Shakire zasigurno je bila jedan od najvatrenijih i najupečatljivijih nastupa ove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato.