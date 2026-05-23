''Ovo je više Karleuša, nego Maja Šuput!'' Jedva čekamo reakciju pjevačice na ove prizore

Još jedna zabavna i energična transformacija obilježila je novu epizodu showa Tvoje lice zvuči poznato, a ovoga puta publiku i žiri nasmijao je David Balint. U ulozi Maje Šuput pokazao je odličan smisao za humor, veliku dozu energije i potpuno se prepustio nastupu koji je izazvao brojne reakcije i komentare žirija.

Već tijekom same izvedbe Enis Bešlagić nije mogao odoljeti šali.

''Ovo je više Karleuša'', našalio se Enis tijekom izvedbe.

Nakon nastupa posebno je pohvalio Davidovu energiju i pozitivan duh koji, kako kaže, donosi u svaku emisiju.

''Ti si stvarno dobri duh ove sezone, svaki put s tom svojom energijom izađeš pozitivno, igraš se i dovodiš nam stvarno radost, ti si sav u osmijehu i tako ti želim da ostaneš'', primijetio je Enis Bešlagić.

Mario Roth također se našalio na račun transformacije i Davidovog scenskog izgleda.

''Ovo večeras je bila Maja koja se spremila i za pozornicu, ali i za natjecanje u bodybuildingu. Ne mogu dočekati reakciju Maje Šuput'', našalio se Mario Roth.

Martina Stjepanović Meter istaknula je koliko je David uvjerljivo prenio Majinu energiju i razigranost na pozornicu.

''Toliko si humorističan i smiješan u svom nastupu, ovo je bilo energično i vrckavo baš kakva Maja i je'', zaključila je Martina.

Na kraju je i Goran Navojec pohvalio njegov trud i predanost koju pokazuje iz emisije u emisiju.

''Dao si sve od sebe kao što si uvijek davao'', zaključio je Goran Navojec.

David Balint još je jednom pokazao koliko uživa u svakoj transformaciji i koliko se bez zadrške prepušta zabavi na pozornici, a njegova interpretacija Maje Šuput zasigurno je bila jedan od najzabavnijih trenutaka nove epizode showa Tvoje lice zvuči poznato.