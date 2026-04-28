Intimna priča o hrabrosti, identitetu i cijeni istine u vremenu političke represije i podsjetnik da borba za slobodu ne pripada samo prošlosti.

Nakon iznimnog uspjeha, više od 40 međunarodnih festivalskih projekcija i 18 osvojenih nagrada, od kojih je 6 nagrada publike, film Lijepa večer, lijep dan redateljice Ivone Juka konačno stiže u domaća kina. Distribucija filma započinje u CineStar kinima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, uz svečanu premijeru 18. svibnja, dok pretprodaja ulaznica kreće 7. svibnja. Ujedno već izaziva snažne reakcije publike i kritike te se ističe kao jedan od najkontroverznijih domaćih filmova posljednjih godina — otvarajući pitanje: što ako je najopasnija stvar koju možeš napraviti – voljeti?

Riječ je o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Kanade, Poljske, Cipra i Bosne i Hercegovine. Svjetsku premijeru film je imao na Frameline – Međunarodnom filmskom festivalu u San Franciscu, gdje je osvojio nagradu publike, dok je svoju europsku premijeru ostvario na Međunarodnom filmskom festivalu u Varšavi, jednom od najvažnijih festivala A kategorije.

Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih godina, u vrijeme političke represije i snažne ideološke kontrole. U središtu priče nalaze se četvorica prijatelja – ratnih veterana i umjetnika – koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kada partijski lojalist Emir dobije zadatak da ih razotkrije i uništi, započinje njegova duboka unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti, identiteta i osobne savjesti — uključujući i ono najteže: bi li izdao prijatelja da spasiš sebe i što u takvim okolnostima uopće znači pravo prijateljstvo.

U filmu glume neka od najistaknutijih imena regionalne glumačke scene, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Voja Brajović, Milica Mihajlović i Ivana Boban.

Film je bio i hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma, a iza njega stoji tim renomiranih autora: direktor fotografije Dragan Ruljančić, montažer Nenad Pirnat, scenograf Zvonko Sarić, majstorica maske Ana Bulajić Črček i kostimografkinja Goranka Krpan. Glazbu potpisuje Michael Brook, skladatelj nominiran za Zlatni Globus čiji se rad može čuti u filmovima Into the Wild, The Fighter i Brooklyn .

Produkciju filma potpisuje Anita Juka ispred 4Filma, produkcijske kuće koja stoji iza međunarodno zapaženih naslova poput Bazen beskraja Brandona Cronenberga (Sundance, Berlinale), Dani suše Emina Alpera (Cannes), Vizija leptira Maksima Nakonechnyija (Cannes) te Ti mene nosiš Ivone Juka. Ti mene nosiš premijerno prikazan na Karlovy Vary Film Festivalu, bio je kandidat za Oscara te prvi film iz regije koji je Netflix otkupio za svjetsku distribuciju.

Početak distribucije filma Lijepa večer, lijep dan simbolično se podudara s Međunarodnim danom borbe protiv homofobije, koji se obilježava 17. svibnja, dodatno naglašavajući snažnu tematsku okosnicu filma.

Lijepa večer, lijep dan donosi intimnu i potresnu, još i danas bolno aktualnu priču o hrabrosti, slobodi i cijeni istine u vremenu sustavnog potiskivanja različitosti, dok postavlja najjednostavnije, ali i i najteže pitanje: jesmo li doista slobodni?