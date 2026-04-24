Nije za svakoga, ali vrijedi pogledati: Film koji pomiče granice i ostavlja bez teksta

U moru predvidivih filmskih priča "The Drama" dolazi kao pravo osvježenje, ali i mali šok. Film koji na papiru zvuči kao još jedna priča o odnosima, vrlo brzo se pretvara u nešto puno mračnije, slojevitije i potpuno neočekivano.

Film dolazi iz produkcijske kuće A24, poznate po originalnim i zanimljivim projektima. Redatelj Kristoffer Borgli i ovoga puta ostao je vjeran svom specifičnom stilu.

Glavne uloge tumače Zendaya i Robert Pattinson, koji donose potpuno drugačiju dinamiku od one na koju smo navikli. Njihov odnos u filmu nije klasičan ni predvidiv, što dodatno pojačava napetost i zanimanje gledatelja.

O čemu se radi?

"The Drama" nije ni blizu klasične romantiče komedije. Radnja je smještena u Bostonu, gdje upoznajemo Charlieja (R. Pattinson). Njegov susret s Emmom (Zendaya) događa se sasvim slučajno, u kafiću. U želji da započne razgovor Charlie se pretvara da je već pročitao knjigu koju ona čita i da mu se jako svidjela. Ipak, situacija poprima neočekivan zaokret kada mu Emma objasni da ne čuje na jedno uho, nakon čega ga poziva da joj ponovno priđe. Upravo taj neobičan početak vodi do njihova prvog spoja.

Nedugo zatim radnja skače na dvije godine kasnije i otkriva da su Charlie i Emma pred vjenčanjem koje bi se trebalo održati za manje od tjedan dana.

Neočekivan razgovor

Na večeri s prijateljima Rachel i Mikeom dolaze do teme u kojoj jedni drugima otkriju koja je apsolutno najgora stvar koju su napravili u životu. Ono što Emma otkrije, pokrene lavinu.

Preispitujete se cijelo vrijeme

Ako se iz trailera može steći dojam da je Emmina ispovijed ključni i najšokantniji trenutak priče, film zapravo puno više pažnje posvećuje onome što dolazi nakon toga – posljedicama svega izrečenog i učinjenog.

"The Drama" tako otvara niz teških pitanja: kome uopće možemo oprostiti, gdje je granica nakon koje je oprost nemoguć i što uopće smatramo ispravnim ili moralno prihvatljivim? Film se ne trudi dati jasne odgovore, nego ih ostavlja gledatelju.

Na kraju vas zapravo stavlja u poziciju likova i pita jedno jednostavno, ali neugodno pitanje – što biste vi napravili da ste na njihovu mjestu?

Nije za svakoga, ali vrijedi pogledati

"The Drama" nije tipičan film za opušteno gledanje. Traži malo više pažnje, ali zauzvrat nudi nešto drugačije i svježe. Upravo zato se izdvaja iz mase i ostavlja dojam i nakon gledanja.

Za kraj, vrijedi istaknuti i tehničku stranu filma. Glumačka izvedba je na visokoj razini – glavni glumci uvjerljivo prenose emocije i kompleksnost svojih likova, bez pretjerivanja.

Film je i stilski vrlo dobro odrađen. Kamera i vizualni pristup dodatno naglašavaju atmosferu nelagode i neizvjesnosti. Sve djeluje promišljeno i u službi priče, što filmu daje dodatnu kvalitetu.