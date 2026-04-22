Istina koja je iznenadila javnost: Kako su uspjeli spasiti brak nakon velikog skandala?

Ljubavna priča Salme Hayek i Françoisa-Henrija Pinaulta obilježena je brzim početkom, velikim skandalom s izvanbračnim djetetom, prekidom, pomirbom i stabilnim brakom koji traje gotovo dva desetljeća.

U svijetu slavnih rijetko koja veza uspije preživjeti test vremena, medija i skandala. No brak Salme Hayek i francuskog milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, koji su prisustvovali dodjeli nagrada Breakthrough Prize, već gotovo dva desetljeća prkosi svim pravilima.

Njihova priča nije bajka bez prepreka – naprotiv, obilježena je dramom, prekidima, izvanbračnim djetetom i ponovnim pronalaskom ljubavi.

Upoznali su se 2006. godine na glamuroznom događaju u Veneciji. Iako su oboje tada već bili uspješni u svojim svjetovima – ona u Hollywoodu, on u luksuznoj modnoj industriji – njihov prvi susret ostao je obavijen velom tajne. Međutim, glumica je kasnije priznala da je priča o njihovu upoznavanju romantična i posebna, ali ju je odlučila zadržati za sebe.

Njihova veza razvijala se izuzetno brzo. Već 2007. objavili su zaruke – i to uz veliku vijest da očekuju dijete. Iste godine rodila se njihova kći Valentina Paloma, koja je danas redovita gošća modnih događanja i crvenih tepiha.

Iako je sve izgledalo savršeno, par je u jednom trenutku prekinuo zaruke. Razlozi nikada nisu do kraja javno razjašnjeni, ali to je bio samo uvod u još veću dramu koja je uskoro izišla u javnost.

Jedna od najvećih kontroverzi u njihovoj vezi bio je slučaj s legendarnim supermodelom Lindom Evangelistom. Naime, Pinault je tijekom 2006. – u razdoblju kada je njegova veza sa Salmom bila u ranoj fazi – dobio sina Augustina s Evangelistom. Godinama se nije znalo tko je otac djeteta, sve dok Linda 2011. nije pokrenula sudski postupak za alimentaciju, čime je istina izašla na vidjelo.

Taj je skandal uzdrmao javnost, ali i sam odnos Salme i Pinaulta.

Unatoč svemu, Salma i François-Henri odlučili su dati svojoj ljubavi novu priliku. Glumica je kasnije otkrila da je prihvatila njegovu prošlost i njegovu djecu, uključujući i sina s Evangelistom. Danas često ističe koliko joj je važna njihova proširena obitelj, a Evangelista se zna pridružiti Hayek na nekim događanjima.

Pinault iz prethodnih veza ima ukupno četvero djece, a Salma je razvila blizak odnos sa svima njima.

Nakon pomirenja par se vjenčao na Valentinovo 2009. u Parizu. Zanimljivo, Salma je kasnije otkrila da nije ni znala da ide na vlastito vjenčanje – obitelj ju je praktički odvela na ceremoniju jer je imala strah od braka. Nekoliko mjeseci kasnije organizirali su i raskošno slavlje u Veneciji, uz brojne slavne uzvanike. Svoje zavjete obnovili su 2018. na Bora Bori.

Danas se smatraju jednim od najstabilnijih parova u svijetu slavnih. Njihov odnos temelji se na međusobnom poštovanju, privatnosti i snažnoj obiteljskoj povezanosti. Salma često naglašava da ju suprug nikada nije pokušao promijeniti i da joj daje potpunu slobodu da bude ono što jest.

Iako raspolaže bogatstvom procijenjenim na desetke milijardi dolara, par vodi relativno povučen život. Vrijeme dijeli između Pariza, Londona i Los Angelesa, ovisno o poslovnim obvezama i obitelji.

Pinault je CEO luksuznog konglomerata Kering, koji u svom portfelju ima brendove poput Guccija, Balenciage i Saint Laurenta te nogometni klub Rennes, dok je Salma i dalje aktivna u filmskoj industriji i humanitarnim projektima.

Priča Salme Hayek i Françoisa-Henrija Pinaulta dokaz je da ni najveći skandali ne moraju značiti kraj. Od tajanstvenog upoznavanja u Veneciji, preko izvanbračnog djeteta i prekida, pa sve do stabilnog braka – njihova veza prošla je gotovo sve moguće izazove.

I upravo zato danas djeluju snažnije nego ikad.

