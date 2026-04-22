Ekskluzivna ispovijest Maje Šuput o razlozima tajnog razvoda: ''Samo je jedna osoba znala, i mami sam prešutjela''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Maja Šuput otkrila je pozadinu jedne od najskrivenijih odluka u svom životu. Prvi put je bez zadrške objasnila zašto je mjesecima tajila razvod i kako je uspjela sve držati podalje od javnosti.

Priznala je kako je to bila jedna od rijetkih stvari koje je svjesno zadržala za sebe.

''Ima par stvari u životu koje sam prešutila svima, recimo za razvod nisam rekla nikome. Moji su prijatelji saznali isti dan kad i svi ostali, doslovno su svi dobili infarkt. Taj dan sam morala to objaviti“, ispričala je Maja.

Objasnila je kako razvod nije željela dijeliti dok je proces još bio svjež jer ga smatra ozbiljnom životnom odlukom.

''To nije prekid veze. Razvod je velika odluka koja znatno mijenja život. Htjela sam tu cijelu priču proživjeti sa svojim bivšim suprugom i zadržati je za sebe“, rekla je.

Maja Šuput Foto: Nova TV

Kao javna osoba, bila je svjesna da bi informacije brzo procurile. Upravo zato odlučila je sve zadržati u privatnosti što je dulje moguće.

''Moja ideja je bila da to izađe u medije tek kad bude daleko iza nas, da više ne bude ekskluzivno ni skandalozno, nego samo – kad je to bilo“, objasnila je.

Dodala je kako je u tom razdoblju svjesno nastavila dijeliti obiteljske trenutke, kako bi razvod, kada izađe u javnost, izgubio element senzacije.

Otkrila je i da za razvod gotovo nitko nije znao.

Maja Šuput Foto: Nova TV

''Ni mama nije znala, samo menadžerica Katarina Kolar jer je ona nosila papire. Ja to nisam nosila. Mama je saznala par dana prije“, rekla je.

Maja je na kraju bila prisiljena sama objaviti vijest kad je doznala da su mediji saznali.

U tih pet minuta prije objave nazvala sam svojih pet ljudi. Njihova reakcija me slomila – plakali su tri dana od šoka. To je više njima bio šok nego meni“, zaključila je.

Cijeli razgovor s Majom pogledajte ovdje: