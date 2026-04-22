Ekskluzivno: Maja Šuput o periodu kad je živjela u paralizirajućem strahu: ''To je bilo možda čak i previše''

Maja Šuput, prva gošća podcasta ''Nema labavo by IN magazin'', u ekskluzivnom i vrlo iskrenom razgovoru među ostalim važnim temama, dotaknula se i majčinstva te strahova koji su je pratili od trenutka kada je postala mama.

Na pitanje koji joj je bio najveći strah tada, a koji danas, bez zadrške je priznala koliko ju je ta nova životna uloga promijenila i koliko je bila opterećena brigom za sina Blooma.

''I sad gledam diše li po noći, to valjda ne prestaje. Ja nisam spavala kad je bio mali, stalno sam gledala je li sve u redu. Strašno koliko sam bila bojažljiva – i sad sam, ali sada je on dovoljno velik da kaže 'boli me trbuh', sve mi kaže. Ja sam živjela u paralizirajućem strahu, to je bilo ozbiljno strašno za mene, čak možda i malo previše", priznala je Maja.

Ovim je riječima pokazala koliko je majčinstvo, uz svu ljepotu, za nju donijelo i intenzivne emocije te strahove s kojima se, kako kaže, i danas u određenoj mjeri nosi.

Maja se raspričala i o vezi sa Šimom Elezom, karijeri o kojoj razmišlja ako jednog dana više ne bude pjevačica, ali i o razvodu koji je prešutjela čak i majci.

Prvi je put pričala i o gubitku oca, što možete pročitati OVDJE.

