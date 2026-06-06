Vikend za uživanje: Sunce, kava i šetnja gradom privukli su brojna poznata lica

Sunčana prva lipanjska subota ponovno je pretvorila zagrebačku špicu u središte društvenih događanja, gdje su brojna poznata lica uživala u opuštenoj atmosferi.

Prvi vikend u lipnju donio je pravo ljetno vrijeme u Zagreb, a sunčana subota ponovno je ispunila centar grada brojnim šetačima, među kojima nije nedostajalo ni poznatih lica.

Cvjetni trg i okolne ulice bili su tradicionalno mjesto susreta Zagrepčana i njihovih gostiju, a fotografi su zabilježili niz poznatih osoba koje su uživale u opuštenoj atmosferi špice.

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Mateja Angelina Kramar Foto: Josip Moler/Cropix

dr. Tina Volarevic Foto: Josip Moler/Cropix

Breza Paic i Dimitrije Popovic Foto: Josip Moler/Cropix

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Među najzapaženijima bio je Josip Dikan Radeljak koji je gradom prošetao u društvu kćeri Lane i njezina zaručnika Antonija Barišića. Dobro raspoložena obitelj privukla je brojne poglede prolaznika, baš kao i bivša političarka Mirela Holy koja je ostala vjerna svom prepoznatljivom modnom izričaju. Špicom su prošetali i pjevačica Marcela Oroši, Paula Veličković, glumac Ivan-Goran Vitez, umjetnik Dimitrije Popović, Lamija Hasanbegović, Marko Vukes te Anny Alves.

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić Foto: Josip Moler/Cropix

Marko Vukes Foto: Josip Moler/Cropix

Anny Alves Foto: Josip Moler/Cropix

Među poznatim licima našli su se i poduzetnik Tomislav Horvatinčić te Mateja Angelina Kramar, koji su iskoristili ugodno prijepodne za druženje i šetnju gradskim središtem. Kao i uvijek, špica je još jednom pokazala zašto je već desetljećima nezaobilazno mjesto okupljanja domaće javne scene, gdje se susreću poslovni ljudi, umjetnici, političari i osobe iz svijeta showbusinessa.

Jadranka Kosor - 2 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Jadranka Kosor - 3 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ipak, posebnu pažnju privukla je bivša premijerka Jadranka Kosor. Dok su mnogi pozornost usmjerili na elegantne modne kombinacije okupljenih, Kosor je špicom prošetala u tamnoplavom izdanju koje je upotpunila neobičnim, ali vrlo praktičnim detaljem – jarko crvenom torbom za kupovinu na kotačićima. Upravo je taj detalj postao jedan od najzanimljivijih prizora subotnje šetnje te još jednom pokazao da zagrebačka špica nije samo modna pista, nego i mjesto na kojem osobnost često nadmaši trendove.

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