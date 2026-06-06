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Vikend za uživanje: Sunce, kava i šetnja gradom privukli su brojna poznata lica

Piše E. G., Danas @ 17:35 Celebrity komentari
Anny Alves Anny Alves Foto: Josip Moler/Cropix

Sunčana prva lipanjska subota ponovno je pretvorila zagrebačku špicu u središte društvenih događanja, gdje su brojna poznata lica uživala u opuštenoj atmosferi.

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Poznati na zagrebačkoj špici prve subote u lipnju
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Vikend za uživanje: Sunce, kava i šetnja gradom privukli su brojna poznata lica
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