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Upečatljiv dodatak Jadranke Kosor izazvao je znatiželju prolaznika na špici

Piše E. G., Danas @ 14:44 Celebrity komentari
Jadranka Kosor - 1 Jadranka Kosor - 1 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Jadranka Kosor privukla je poglede na zagrebačkoj špici elegantnim tamnoplavim izdanjem koje je upotpunila neobičnim, ali praktičnim detaljem – jarko crvenom torbom za kupovinu na kotačićima.

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Jadranka Kosor s crvenom torbom za kupovinu na špici
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Upečatljiv dodatak Jadranke Kosor izazvao je znatiželju prolaznika na špici
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