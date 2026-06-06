Upečatljiv dodatak Jadranke Kosor izazvao je znatiželju prolaznika na špici

Jadranka Kosor privukla je poglede na zagrebačkoj špici elegantnim tamnoplavim izdanjem koje je upotpunila neobičnim, ali praktičnim detaljem – jarko crvenom torbom za kupovinu na kotačićima.

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ponovno je pokazala da za dobar stil nisu potrebni skupi modni dodaci ni pomno osmišljeni modni trikovi. Tijekom subotnje šetnje zagrebačkom špicom privukla je pozornost prolaznika svojim elegantnim, ali vrlo praktičnim izdanjem.

Kosor se gradskim središtem prošetala u tamnoplavom kompletu koji je uključivao sako klasičnog kroja i hlače do gležnja. Ispod sakoa nosila je jednostavnu bijelu majicu, dok je cijeli styling upotpunila tamnim sunčanim naočalama, decentnim nakitom i upečatljivim brošem na reveru.

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Jadranka Kosor - 2 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Jadranka Kosor - 3 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ipak, najviše pažnje privukao je detalj koji se rijetko viđa u modnim reportažama sa špice – jarko crvena torba za kupovinu na kotačićima. Dok mnogi poznati na zagrebačkoj šetnici biraju luksuzne torbice i modne dodatke s potpisom prestižnih brendova, Kosor je pokazala kako praktičnost može biti jednako upečatljiva.

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Dobro raspoložena i nasmiješena, bivša premijerka opušteno je koračala centrom Zagreba, a kontrast između elegantnog tamnoplavog outfita i crvene torbe dodatno je naglasio njezino izdanje.

Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX

Jadranka Kosor s unukom Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX

Njezina pojava na špici privukla je brojne poglede, a fotografije pokazuju da je uživala u sunčanom danu i opuštenoj atmosferi u središtu grada. Dok su neki prolaznici birali kave na terasama, Jadranka Kosor odlučila je spojiti ugodno s korisnim te obaviti svakodnevne obveze bez odricanja od prepoznatljivog, dotjeranog izgleda.

Crvena torba za kupovinu možda nije modni dodatak kakav se očekuje na špici, no upravo je zbog toga postala detalj koji je obilježio njezinu posljednju zagrebačku šetnju.

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