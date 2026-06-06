Godinama je tražila pravu sreću: Nakon četiri braka pronašla je ljubav o kakvoj nije ni sanjala

Jane Seymour i njezin partner John Zambetti privukli su pozornost na humanitarnoj gala večeri Race To Erase MS, gdje su pokazali koliko su zaljubljeni.

Glumica Jane Seymour, koju publika diljem svijeta pamti kao Bondovu djevojku u filmu "Živi i pusti umrijeti" te zvijezdu serije "Dr. Quinn, žena vrač", zablistala je na humanitarnoj gala večeri Race To Erase MS održanoj u hotelu Fairmont Century Plaza u Los Angelesu.

Na narančastom tepihu pojavila se u društvu partnera Johna Zambettija, liječnika hitne medicine i glazbenika, s kojim je razmjenjivala nježnosti pred fotografima. Par nije skrivao emocije, a poljupci i zagrljaji još su jednom potvrdili da njihova ljubavna priča i dalje cvjeta.

Galerija 17 17 17 17 17

Jane Seymour i John Zambetti - 5 Foto: Profimedia

Jane Seymour i John Zambetti - 3 Foto: Profimedia

Za ovu je priliku 74-godišnja glumica odabrala elegantnu crnu haljinu prekrivenu šljokicama, uz prozirni plašt obrubljen perjem koji je razigrano širila pred okupljenim fotografima. Događaj Race To Erase MS tradicionalno okuplja poznata lica i donatore kako bi prikupili sredstva za istraživanje i liječenje multiple skleroze, a Seymour je jedna od brojnih zvijezda koje redovito podržavaju ovu humanitarnu inicijativu.

Jane Seymour i John Zambetti - 2 Foto: Profimedia

Jane Seymour i John Zambetti - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Našem influenceru javila se osoba koja ga je maltretirala u školi

Iza Seymour bogata je karijera duga više od pet desetljeća. Svjetsku slavu stekla je 1973. kao Solitaire u bondovskom hitu "Živi i pusti umrijeti", a kasnije je osvojila publiku naslovnom ulogom u seriji "Dr. Quinn, žena vrač". Tijekom života bila je u četiri braka te je majka i pomajka šestero djece.

Nakon brojnih životnih uspona i padova nije očekivala da će ponovno pronaći veliku ljubav, no upravo se to dogodilo kada je upoznala Zambettija.

Jane Seymour - 1 Foto: Profimedia

Jane Seymour - 4 Foto: Profimedia

Jane Seymour Foto: Profimedia

Njihova je priča započela 2023. godine, kada su ih, prema glumičinim riječima, praktički spojila njihova djeca. Upoznali su se na koncertu zajedničkog prijatelja Shwayzea, a od tada su nerazdvojni. Seymour je više puta istaknula kako je upravo u Johnu pronašla savršenog partnera, a zanimljivo je da ne slave godišnjicu jednom godišnje, već svakog mjeseca.

Svakog četvrtog u mjesecu Zambetti joj šalje ruže, bez obzira na to gdje se nalazi, a glumica priznaje da je sretnija nego što je bila godinama. Iako je iza nje četiri puta izrečeno sudbonosno da, danas ne planira novi brak jer, kako kaže, ne želi mijenjati ono što je već savršeno.

Kako danas izgledaju sve zvijezde serije "Dr. Quinn, žena vrač", pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Što se stvarno događalo iza kulisa? Kultnu hit-seriju prati niz tragedija i sukoba

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednica MasterChefa odlučila se na veliku promjenu: "Najbolja stvar koju mogu reći..."

Pogledaji ovo Celebrity U odličnoj je formi: Mini haljina Aleksandre Prijović privukla je sve poglede

Pogledaji ovo Celebrity Noge za kojima su se okretale glave: Seve je izazvala pravu pomutnju među fanovima!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.