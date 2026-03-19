Što se stvarno događalo iza kulisa? Kultnu hit-seriju prati niz tragedija i sukoba

Kultnu seriju "Buffy, ubojica vampira" prate brojne kontroverze – od toksične atmosfere na setu i optužbi protiv kreatora do osobnih problema i skandala među glumcima.

Iako je "Buffy, ubojica vampira" obilježila jednu generaciju i ostala upamćena kao jedna od najutjecajnijih serija kasnih devedesetih i ranih 2000-ih, njezina ostavština danas je zasjenjena nizom kontroverzi, osobnih tragedija i optužbi koje su bacile novo svjetlo na ono što se događalo iza kamera.

Nada da će se Buffy svemir vratiti na male ekrane ugašena je kada je Hulu iznenada otkazao najavljeni reboot "New Sunnydale". Projekt, koji je trebao donijeti novu generaciju gledatelja i vratiti Sarah Michelle Gellar u ulozi Buffy, zaustavljen je bez najave, a ekipa je, prema navodima, ostala zatečena. Fanovi su na društvenim mrežama odmah uprli prstom u jednog izvršnog producenta Hulua, koji je, prema riječima Gellar, u više navrata napomenuo kako nikad seriju nije ni pogledao.

Galerija 25 25 25 25 25

Buffy, ubojica vampira - 27 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 24 Foto: Profimedia

No to je tek posljednji u nizu problema koji godinama prate ovu kultnu franšizu.

Jedan od najpoznatijih primjera je Nicholas Brendon, koji je utjelovio Xandera Harrisa. Nakon završetka serije borio se s teškom ovisnošću o alkoholu i nizom uhićenja, uključujući optužbe za nasilje i vandalizam. Njegovi problemi trajali su godinama, a uključivali su i pokušaje samoubojstva te ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Buffy, ubojica vampira - 18 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 16 Foto: Profimedia

S druge strane, Emma Caulfield Ford, poznata kao nekadašnja demonica Anya Jenkins, godinama je u tišini vodila bitku s multiplom sklerozom. Dijagnozu je dobila još 2010. godine, no javnosti je otkrila tek 2022. godine, kada je odlučila da to više neće skrivati od svoje kćeri koju je dobila s Markom Lesliejem Fordom.

"Znala sam da ako to otkrijem, prestat ću dobivati poslove", izjavila je Caulfield za Vanity Fair.

Buffy, ubojica vampira - 10 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 9 Foto: Profimedia

Posebno je potresla smrt Michelle Trachtenberg, koja je glumila Buffynu sestru Dawn. Glumica je preminula u 40. godini zbog komplikacija povezanih s dijabetesom, nedugo nakon što se spominjao njezin mogući povratak u reboot. Samo godinu dana prije smrti, Trachtenberg je imala transplataciju jetre, a njezina javna pojavljivanja zabrinjavala su mnoge fanove zbog naglog mršavljenja i znakova žutice, iako ih je glumica uvjeravala kako se nikad nije osjećala zdravije.

Buffy, ubojica vampira - 3 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 21 Foto: Profimedia

Godine 2021. seriju je pogodio možda i najveći skandal – optužbe protiv kreatora Jossa Whedona. Više članova glumačke postave optužilo ga je za stvaranje toksičnog radnog okruženja, zlouporabu moći i neprimjereno ponašanje. Glumica Charisma Carpenter, koja je glumila Cordeliju Chase u "Buffy, ubojica vampira" i njezinom spin-offu "Angel", javno je progovorila o psihičkom pritisku, prijetnjama otkazom i ponižavanju tijekom trudnoće. Njezine tvrdnje podržale su i druge kolege, uključujući Trachtenberg i Amber Benson.

Čak se i glavna zvijezda Sarah Michelle Gellar distancirala od Whedona, jasno dajući do znanja da ne želi biti povezana s njegovim imenom.

Buffy, ubojica vampira - 23 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 8 Foto: Profimedia

Iako je Buffy bila revolucionarna po snažnom ženskom liku i pionirskoj LGBTQ+ reprezentaciji, s godinama su sve glasnije kritike na račun pojedinih elemenata serije.

Posebno se ističe scena u šestoj sezoni, kada je Spike pokušao silovati Buffy u njezinoj kupaonici, koja je šokirala gledatelje i danas se smatra jednom od najkontroverznijih u televizijskoj povijesti. Glumac James Marsters, koji je i danas u dobrim odnosima s Gellar, kasnije je priznao da mu je snimanje te scene bilo izuzetno traumatično.

Buffy, ubojica vampira - 4 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 20 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 13 Foto: Profimedia

"To je problematična scena za mnoge koji vole seriju. I to je najteži profesionalni dan u mom životu", izjavio je Marsters u podcastu Michaela Rosenbauma "Inside of You", dodavši kako je ideja nastala na sastanku scenarista, gdje su sudionici zamoljeni da kao inspiraciju za radnju koriste vlastite mračne tajne te da je ideja o ubacivanje scene potekla od jedne scenaristice koja se prisjetila situacije u kojoj se nakon prekida vratila bivšem partneru u nadi kako će popraviti zajednički odnos spavanjem s njim.

"Na neki način se nametnula i on ju je morao fizički udaljiti iz prostora, a to je bilo jedno od najtežih sjećanja iz tog razdoblja njezina života", poručio je Marsters, naglasivši kako mu ta radnja nije bila nimalo ugodna, ali ju je morao odraditi jer je bio ugovorno obvezan sudjelovati u snimanju.

Da ta scena nije bila nimalo ugodna, otkrila je i Gellar, priznavši kako upravo zbog te epizode ne želi ponovno pogledati šestu sezonu sa svojom djecom.

Buffy, ubojica vampira - 1 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 3 Foto: Profimedia

Tu je i slučaj Davida Boreanaza, koji je glumio vampira Angela, a kasnije je dobio i vlastitu seriju. Godine 2010. javno priznao nevjeru svojoj tada trudnoj supruzi Jaime Bergman s Rachel Uchitel, istom onom s kojom je Tiger Woods varao svoju suprugu. Prema njegovoj tvrdnji, Uchitel ga je ucjenjivala da će sve otkriti javnosti, što ga je primoralo da izađe u javnost. Iste godine, nepoznata kolegica ga je tužila za seksualno napastvovanje na setu serije "Kosti", nakon što ju je pokušao poljubiti na silu, no svega nekoliko mjeseci kasnije njezin odvjetnik je odustao od tužbe.

Buffy, ubojica vampira - 2 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 1 Foto: Profimedia

Ni među glumcima nije bilo uvijek med i mlijeko. Mediji su u više navrata pisali kako se Gellar sukobila s drugim članicama glumačkog ansambla, što je dovodilo do podjela na setu. S druge strane, glumac Marc Blucas (Riley Finn) kasnije je govorio kako se osjećao izolirano od ostatka ekipe jer se pridružio seriji kasnije, što dodatno potvrđuje da odnosi na setu nisu uvijek bili idealni.

Buffy, ubojica vampira - 2 Foto: Profimedia

Buffy, ubojica vampira - 15 Foto: Profimedia

Serija je također kritizirana zbog manjka rasne raznolikosti. Uz dvije iznimke (Kendre Young koja je ubijena nakon samo tri epizode druge sezone) i mumije Inke, serija uopće nije sadržavala žene koje nisu bijelkinje, a problem su nastojali riješiti prekasno - u sedmoj sezoni uvođenjem novih potencijalnih ubojica vampira. Tema rasprave bila je i mizoginija, pogotovo od strane Xandera Harrisa, koji je često upućivao zlobne komentare drugim likovima.

Iako "Buffy, ubojica vampira" i dalje ima snažnu bazu obožavatelja i neosporan utjecaj na pop kulturu, njezina priča izvan ekrana pokazuje mnogo mračniju stranu Hollywooda.

Od osobnih tragedija i bolesti do ozbiljnih optužbi i propalih projekata, čini se da Buffy svemir prati svojevrsno prokletstvo – ono koje i dalje intrigira, ali i podsjeća koliko slava može imati visoku cijenu.

