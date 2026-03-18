Stela Rade otvorila dušu o zastrašujućem trenutku prije nastupa: ''Nije sve kako izgleda''

Stela Rade na Instagramu je otvorila dušu i priznala da nije uvijek sve onako kako izgleda.

Glazbenica Stela Rade, koju smo ove godine gledali na Dori, a publici je poznata i kao pobjednica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', na društvenim je mrežama otvoreno progovorila o strašnom iskustvu koje joj se dogodilo neposredno prije jednog nastupa.

Naime, Stela je priznala da je prije koncerta u Valpovu imala napad panike.

''Nije sve kako izgleda. Ovo je nastup prije kojeg sam imala najgori napadaj panike u životu. Mislila sam da neću moći nastupiti, a onda sam vidjela pun trg ljudi koji su došli slušati malu Stelu iz Jaske koja samo želi pjevati i svirati'', napisala je.

''Na kraju je to bio najbolji nastup i energija koju sam doživjela, kao i podsjetnik da se trud i rad malo po malo isplate. Nek se zauvijek isplaćuju u ovom obliku i ja ću znati da idem ispravnim putem. Hvala Valpovo, a sutra objavljujem svoj idući korak na ovom ludom glazbenom putu i drago mi je da ćete moći biti dio njega. Odkad znam za sebe, radim stvari koje netko doživljava kao najveći rizik i nelogičnost. Za mene je pak život igra i to se nikada neće promijeniti. Zabavno je'', dodala je.

