Bivši suprug Amy Winehouse prvi put iznio svoju stranu priče: "Bili smo samo mladi ovisnici...''

Blake Fielder-Civil, bivši suprug Amy Winehouse, dao je prvi opsežni intervju nakon smrti slavne pjevačice u kojem je iznio svoju stranu priče o njihovoj turbulentnoj vezi.

Blake (41), koji je s Amy bio u braku od 2007. do 2009., pojavio se u podcastu We Need To Talk s Paulom Brunsonom.

''Dođe trenutak kada trebam preuzeti kontrolu nad vlastitim narativom. Nisam bio točno prikazan'', rekao je Blake, dodajući kako nikada nakon Amyine smrti nije dao opsežan intervju: ''Nisam. I možda je upravo to problem.''

Njihova veza godinama je bila predmet kontroverzi. Blake je ranije priznao da je Amy prvi put upoznao s heroinom, zbog čega ga mnogi obožavatelji i danas smatraju jednim od ključnih faktora u njezinom padu u ovisnost, koji je na kraju doveo do njezine smrti 2011. u 27. godini.

"Moj je stav sada da znam da bi mnogi ljudi, pogotovo oni koji su čitali medije prije 20 godina, mogli smatrati da sam ja odgovoran za Amyinu smrt", rekao je Blake u podcastu.

"Kao što sam uvijek govorio, nikada ne bježim od odgovornosti. Ako sam nešto učinio, to ću i priznati."

Iako je potvrdio da je bio s Amy kad je prvi put probala heroin, istaknuo je da je ona počela isprobavati kokain s jednim bivšim partnerom i prije njega.

"Nikad nisam krivio osobu koja mi je prvi put dala drogu", dodao je.

"Nikad nisam razumio, misle li ti ljudi da sam prisilio Amy da uzima drogu? To se jednostavno nije dogodilo."

Unatoč svemu, njihova ljubavna priča bila je intenzivna i duboka – toliko da je Amy upravo o toj vezi napisala neke od svojih najvećih hitova, uključujući ''Back To Black'' i ''You Know I'm No Good''. Njihov odnos često se opisivao kao destruktivan, ali i neraskidiv.

''Ona je uvijek voljela njega i on je uvijek volio nju – ali to jednostavno nije moglo funkcionirati'', izjavila je svojedobno Sarah Aspin, Blakeova bivša partnerica.

Blakeov život nakon Amy obilježile su brojne osobne tragedije i borba s ovisnošću. Godine 2012. navodno se predozirao nakon što je pronašao poruke koje mu je Amy poslala neposredno prije smrti.

"Amy je sama donosila svoje odluke", nastavio je 43-godišnjak u podcastu.

"I to nipošto nije nepoštovanje prema njoj, ali Amy je radila što je htjela. Iako ju je piće počelo uništavati, nastavila je."

Iako ne prihvaća potpunu odgovornost, Fielder-Civil je priznao da se pomirio s činjenicom da je imao ulogu u njezinoj smrti, koja je nastupila zbog slučajnog trovanja alkoholom. Patolozi tada u njezinu tijelu nisu pronašli ilegalne supstance.

"Ne bježim od odgovornosti, ali ta ideja da sam joj to svakodnevno omogućavao - ne. Nisam bio diler."

Njegova bivša partnerica Sarah Aspin, s kojom ima dvoje djece, pronađena je mrtva prošlog mjeseca u Leedsu. Par je dobio sina Jacka 2011. i kćer Lolu-Rose 2013., no njihova veza bila je nestabilna, a djeca su kasnije posvojena.

Izvori tvrde da je Blake danas potpuno otuđen od obitelji, do te mjere da možda nije ni bio svjestan Sarahine smrti.

''On je izoliran i još uvijek se bori s posljedicama svog načina života“, tvrdi izvor blizak situaciji.

Fielder-Civil, koji je u vrijeme njezine smrti bio u zatvoru, rekao je da se i danas osjeća povezano s njom.

"Nikada neću reći: 'Amy je bila loša'. Ali znam da Amy ne bi željela da ja i 20 godina kasnije sjedim ovdje i govorim da je sve bila moja krivnja. Rekla bi: 'Saberi se, dragi. Hajde. Reci im istinu'", podijelio je.

"Bili smo samo mladi ovisnici. Nismo takvi počeli, ali smo takvi postali, a to se može dogoditi svakome. Naša ljubav nije imala veze s ovisnošću, a ovisnost nije imala veze s našom ljubavi. Tu je sve pošlo po zlu. To nismo bili mi."

Dodatni udarac za obitelj dogodio se 2021., kada je Blakeov mlađi brat Freddie preminuo od predoziranja heroinom, što je dodatno produbilo obiteljsku tragediju.

