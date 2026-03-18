Ovako je Mišo Kovač izgledao bez brkova: Jedan događaj zauvijek mu je promijenio imidž

Mate Mišo Kovač danas je jedna od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, a njegov prepoznatljiv izgled jednako je legendaran kao i njegove pjesme.

Mate Mišo Kovač danas je gotovo nezamisliv bez svojih gustih, prepoznatljivih brkova – detalja koji je s godinama postao njegov zaštitni znak i neizostavan dio identiteta. No, na samim počecima karijere legendarni pjevač izgledao je potpuno drukčije.

Rijetke fotografije iz 1970. godine, koje povremeno ponovno privuku pažnju javnosti, otkrivaju Mišu u izdanju kakvo mnogi nikada nisu vidjeli. Glatko obrijan, s mladenačkim licem i bez prepoznatljivih brkova, djeluje poput nekog sasvim drugog čovjeka – daleko od imidža koji će kasnije postati sinonim za domaću glazbenu scenu.

U to vrijeme Mišo je tek gradio svoj put prema vrhu, a njegov izgled nije ni naslućivao budući status ikone. Upravo zato ove fotografije izazivaju veliko zanimanje – prikazuju umjetnika u razdoblju prije slave, prije stadiona i prije legendarnih hitova.

Prekretnica u njegovu izgledu dogodila se 1971. godine, nakon teške prometne nesreće u blizini Zadra. U nesreći je zadobio ožiljak iznad gornje usne, a taj će detalj neizravno odrediti njegov budući izgled. Tadašnji mediji pisali su kako je pjevač umalo poginuo, a oporavak je bio dug i težak.

Tijekom boravka u bolnici, gdje se oporavljao od slomljenih nogu i zuba, Mišo je počeo puštati brkove. Ono što je u početku bila praktična odluka, ubrzo je preraslo u trajni zaštitni znak.

Od trenutka kada su brkovi narasli, Mišo ih više nikada nije obrijao. S vremenom su postali njegov vizualni potpis, simbol prepoznatljiv širom regije i neodvojiv dio imidža koji je pratio njegov glazbeni uspon. Danas su jednako legendarni kao i njegove pjesme.

