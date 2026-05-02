Slatka djevojčica iz hit-serije priznala koliko zapravo zarađuje: Istina nije onakva kakva se očekuje

Bivša dječja glumica Jodie Sweetin, koja je osam sezona glumila Stephanie Tanner u "Punoj kući", otkrila je koliko su joj pali prihodi od serije.

Jodie Sweetin godinama smo gledali u ulozi Stephanie Tanner u kultnoj seriji "Puna kuća", koju je ponovila i u spin-offu "Punija kuća". Ova 44-godišnjakinja u jednom podcastu je priznala kako bi se iznova vratila seriji koja ju je proslavila, ističući kako ima posebno mjesto u njezinom srcu.

"Nikad neću reći nikad. Ako bih se za 20 godina mogla vratiti i raditi s tim ljudima koje poznajem cijeli život, naravno da bih to napravila", rekla je Sweetin u, dodavši kako zna da serija i danas ima snažan emotivni značaj za publiku.

Kako prenosi People, dotaknula se i financijske strane slave, otkrivši da prihodi od serije danas gotovo ne postoje zbog prelaska na streaming platforme.

"Dobila sam ček od jednog centa", ispričala je glumica, dodajući kako je ranije, zbog emitiranja na televizijama, dobivala puno više, no zbog prelaska serije na streaming, izvor prihoda je nestao. "Više nema zarade od repriziranja jer je sve prešlo na streaming. A tko od toga dobiva novac? Nitko."

Kroz svoj život, Sweetin se borila i sa zloupotrebom alkohola i narkotika. U jednom intervjuu otkrila je kako je prvi put konzumirala alkohol na vjenčanju Candace Cameron Bure, kada je imala samo 14 godina.

"Bila sam mrtva pijana", rekla je u podcastu "Skinny Confidential", opisavši ga kao grozno, ružno i posramljujuće iskustvo te da je njezina majka bila užasnuta.

"Sjedila sam za stolom i pila… Bila sam preko puta svoje mame. Natočili bi čašu vina… pa bi otišli dalje i natočili drugima, a ja sam govorila: 'Ja bih još malo, molim'", ispričala je Sweetin te otkrila kako je tada u njoj nešto kliknulo: "Pomislila sam: 'Uuu, ovo je bilo zabavno.'"

Iako su njezini prijatelji već tada počeli primjećivati promjene kod nje, ona je nastavila s obilascima zabava, nakon čega je počela i s eksperimentiranjem s drogama. Kada je 1995. završila sa snimanjima serije "Puna kuća", okrenula se alkoholu kako bi se nosila s dosadom i usamljenošću, a kasnije se našla u spirali ovisnosti o kokainu, crystal methu i ecstasyju.

U svojim dvadesetima prošla je kroz liječenja, recidive i duga razdoblja borbe. Sama kaže da bi se s ovisnošću borila i da nije bila slavna, ali medijska pozornost učinila je njezinu borbu javnom i često senzacionaliziranom. Zbog toga što je njezina borba s ovisnošću bila javna, Sweetin bi često ostajala bez uloge u glumačkim projektima.

"I zato što ljudi znaju tko ste, to nikad ne nestane iz javnosti", izjavila je Sweetin i priznala kako joj je slava ipak pomogla potražiti pomoć.

Prije nego što se potpuno izliječila, doživjela je nekoliko recidiva: "Išla sam na liječenje u dvadesetima, rodila djecu, bila trijezna pa sam opet počela piti pa se ponovno izliječila. Sad je prošlo 16 godina otkako nisam popila kap alkohola i 13 otkako sam posljednji put posrnula s lijekovima nakon prometne nesreće."

Godinama kasnije Sweetin se vratila kao Stephanie Tanner u nastavku serije "Fuller House", koju je producirao Netflix. Publika je s oduševljenjem dočekala povratak poznatih lica, a Jodie je ponovno pokazala da gluma nije nešto što se zaboravlja.

Osim toga, ostvarila je i brojne gostujuće uloge u projektima poput "Plesa sa zvijezdama", "Hollywood Darlings" te ulogama u TV filmovima i božićnim komedijama, koje su je održavale prisutnom na sceni.

Danas je majka dvoje djece i ne skriva koliko joj je obitelj postala oslonac. Više puta se udavala i razvodila, a o ljubavi danas govori s oprezom, ali i zahvalnošću zbog ljudi koji je podržavaju. Osim toga, posljednjih mjeseci redovito je odlazila na skupove protiv aktualne američke administracije, a za razliku od svoje televizijske sestre, podržava ljudska prava seksualnih manjina i migranata.

Usprkos tome što ju mnogi i dalje znaju kao Stephanie Tanner, Sweetin se može pohvaliti skromnim životom.

"Vozim rabljenu Hyundai Sonatu iz 2023. koju obožavam. Živim u unajmljenoj kući. Kreditne kartice su mi opterećene. Živim normalno. Ima trenutaka kad pomislite: 'Dobro mi ide', ali i onih kad shvatite: 'Treba mi pravi posao'". poručila je glumica.

Unatoč svemu, nije izgubila svoj duh ni vjeru da može biti uzor drugima. Aktivno se bavi i javnim govorima o oporavku i mentalnom zdravlju, naglašavajući važnost autentičnosti, ranjivosti i ustrajnosti. Ona je simbol otpornosti, dokaz da zvijezde mogu pasti, ali i ponovno zasjati – još snažnije i iskrenije.

