Koja vam je uloga bila najbolja? Prisjetite se svih likova Ecije Ojdanić na Novoj TV

Od snažnih i temperamentnih žena do elegantnih i proračunatih likova, Ecija Ojdanić kroz godine je na Novoj TV ostavila neizbrisiv trag, prisjetite se svih njezinih upečatljivih uloga koje su obilježile domaću televizijsku scenu.

Ecija Ojdanić već godinama slovi kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, a posebno se istaknula kroz brojne uspješne projekte Nove TV.

Njezina sposobnost da jednako uvjerljivo utjelovi snažne, emotivne, ali i duhovite likove učinila ju je miljenicom publike.

Ecija Ojdanić u Kumovima Foto: Nova TV

U hit-seriji ''Kumovi'', Ecija utjelovljuje Mirjanu Bogdan – temperamentnu, glasnu i često vrlo direktnu ženu koja nema dlake na jeziku. Mirjana je zaštitnički nastrojena prema svojoj obitelji, ali i sklona dramatičnim reakcijama koje nerijetko dovode do komičnih situacija. Upravo ta kombinacija snage i humoristične oštrine čini ovaj lik jednim od najomiljenijih u seriji.

Ecija Ojdanić u Kumovima Foto: Nova TV

U seriji ''Zlatni dvori'' gledali smo je kao Irenu Begovac, ambicioznu i odlučnu ženu koja zna što želi i ne boji se to pokazati. Irena je često bila pokretač zapleta, a njezina kompleksnost dolazila je do izražaja kroz odnos s obitelji i borbu za vlastite interese. Ecija je ovom ulogom pokazala svoju ozbiljniju, dramatičniju stranu.

Ecija Ojdanić u Zlatnim dvorima Foto: Nova TV

Kao Barbara Murgić, Ecija je donijela dašak urbanog šarma u ruralno okruženje serije ''Kud puklo da puklo''. Njezin lik bio je sofisticiran, pomalo proračunat, ali i izrazito zabavan. Barbara je često balansirala između manipulacije i iskrenih emocija, što je gledateljima pružilo niz nepredvidivih i zanimljivih trenutaka.

Ecija Ojdanić u Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

U popularnoj sapunici ''Larin izbor'' pojavila se kao Nela Zlatar, lik koji unosi dodatnu napetost u već složene odnose među likovima. Nela je bila intrigantna i slojevita, s jasnim motivima i snažnim karakterom. Ecija je ovu ulogu odigrala s dozom elegancije i misterije, ostavljajući snažan dojam na publiku.

Ecija Ojdanić u Larinom izboru Foto: Nova TV

Koja je vaša omiljena uloga Ecije Ojdanić? Kumovi

Zlatni dvori

Kud puklo da puklo

Larin izbor Kumovi

Zlatni dvori

Kud puklo da puklo

Larin izbor Ukupno glasova:

