Ovu glumicu viđali ste u hit-filmovima i serijama, ali rijetki znaju koliko je uspješna

Alanna Ubach je svestrana američka glumica koja je od dječjih uloga izgradila bogatu karijeru karakterne glumice, a novu popularnost stekla zahvaljujući ulozi u seriji "Euforija".

Američka glumica latino podrijetla Alanna Ubach jedna je od onih rijetkih umjetnica koje publika prepoznaje na prvu, ali često ne može odmah povezati s konkretnom ulogom.

Razlog? Karijera duga više od tri desetljeća, ispunjena stotinama uloga – od tinejdžerskih filmova do HBO hitova poput "Euforije".

Rođena je 3. listopada 1975. u Downeyju u Kaliforniji, u obitelji snažnog latino nasljeđa. Majka joj je Meksikanka iz Sinaloe, dok je otac porijeklom iz Portorika, što je uvelike oblikovalo njezin identitet i umjetnički izraz. Odrasla je uz sestru Athenu, koja je također povezana s umjetnošću, a upravo je multikulturalno okruženje od malih nogu poticalo njezin interes za glumu i pripovijedanje.

Gluma ju je privukla vrlo rano – već kao dijete sudjelovala je u školskim predstavama, a na setove je počela dolaziti kao tinejdžerica. Zanimljivo je da je još kao dijete debitirala na filmu, a prve ozbiljnije uloge dobiva već početkom 90-ih, što znači da je praktički odrasla pred kamerama.

Karijeru započinje početkom 90-ih, a već tada privlači pažnju "Redovnice nastupaju 2", "The Brady Bunch Movie" te brojne TV uloge i kazališni angažmani. Posebno priznanje dobila je 1994. kada je New York Times pohvalio njezinu kazališnu izvedbu, što je bio jasan znak da se radi o ozbiljnom talentu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bivša zvijezda Eurosonga više ne izgleda ovako! Zbog straha za zdravlje odlučila se za veliku promjenu

Iako nikada nije bila klasična “glavna zvijezda”, Ubach je izgradila impresivnu karijeru karakterne glumice u projektima poput "Plavuše s Harvarda", "Upoznajte Fockere", "Waiting…", "Coco", "The Flight Attendant", "Ted" i "Girlfriends’ Guide to Divorce".

Posebno je poznata po svojoj sposobnosti transformacije – često je potpuno neprepoznatljiva iz uloge u ulogu.

Drugi val popularnosti doživjela je zahvaljujući seriji "Euforija", gdje glumi Suze Howard, majku Cassie i Lexi. Lik Suze postao je kultni među mlađom publikom – kombinacija komičnog, kaotičnog i emotivnog roditelja donijela joj je novu bazu fanova i viralnu popularnost.

Njezina karijera obilježena je profesionalizmom, a u medijima se pojavljuje uglavnom kroz projekte i intervjue. Upravo ta tišina često je razlog zašto je manje eksponirana nego što njezin talent zaslužuje.

Privatni život drži podalje od medija, što je još jedan razlog zašto je ostala izvan tipičnih celebrity drama. Godine 2014. udala se za glazbenog producenta Thoma Russa, a 2017. dobili su sina.

Danas je aktivnija nego ikad. Uz "Euforiju", pojavljuje se u brojnim TV projektima i filmovima, uključujući seriju "Ted" i druge streaming projekte.

Istovremeno nastavlja raditi i kao glasovna glumica, što je jedan od manje vidljivih, ali iznimno važnih dijelova njezine karijere.

Alanna Ubach nije tipična holivudska zvijezda – i upravo je u tome njezina snaga. Umjesto jedne velike uloge, izgradila je karijeru od stotina manjih, ali upečatljivih likova, a zahvaljujući "Euforiji" danas je ponovno u fokusu nove generacije gledatelja.

Iako su emitirane tri epizode, fanovi već od starta treće sezone kritiziraju seriju. Više čitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Bila je najveća zvijezda telenovela, a onda se posvetila nečemu što ju je odvelo na vrh

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Neda Ukraden progovorila o kćeri koju je sama odgojila: ''Toliko sam noći provela strepeći...''

Pogledaji ovo Celebrity Slučajnost ili nešto više? Stara snimka sportske novinarke i oženjenog trenera otvara nova pitanja o aferi

Pogledaji ovo Nekad i sad Bila je najveća zvijezda telenovela, a onda se posvetila nečemu što ju je odvelo na vrh