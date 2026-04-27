Neda Ukraden progovorila o kćeri koju je sama odgojila: ''Toliko sam noći provela strepeći...''

Više od pola stoljeća na sceni, bez skandala, ali s bezvremenskim hitovima koje pjevaju generacije. Tko je zapravo Neda Ukraden kad se ugase reflektori, otkrila je našem Hrvoju Kroli u ispovijesti o majčinstvu, životnim odlukama i trenucima koji su je oblikovali.

Nastup u Splitu za jednu od najdugovječnijih zvijezda u regiji bio je povratak gradu koji joj je blizak privatno i profesionalno, ali i večer u kojoj se, između publike i emocije, otvorila na način na koji to rijetko čini.

Jer iza žene koju publika desetljećima zna po hitovima Zora je svanula, Sanjam te, Tetovaža, stoji jedna sasvim osobna priča.

''Danas sam se baš lijepo provela, malo sam bila sa svom familijom. Jedno privatno, divno druženje. Ja sam netko tko je vrlo tradicionalno i patrijarhalno odgojen. Ja držim do svakog člana, držim da to nije nimalo slučajno i da je to nešto lijepo, kao dragulj koji treba njegovati i paziti.''

A možda je upravo u tome tajna njezina trajanja jer Neda nikad nije gradila karijeru na skandalu. Više od pola stoljeća na sceni, bez pauze i potrebe da se prilagođava svemu što prolazi.

''Ja se trudim da pjesme koje snimam, kao što vidite, vrlo sam vrijedna i onako vrlo sam ‘updateovana’, da to bude ipak jedan spoj te neke tradicionalne Nede, odnosno Nede osamdesetih, taj lijepi pop Mediteran, malo primjesa etna. Prije svega sam nastojala karijeru bazirati na dobrim pjesmama, na jednom profesionalnom, lijepom pristupu, koliko sam ja znala i procijenila.''

Ali ono najvrjednije u njezinu životu, kaže bez razmišljanja, nije stalo ni na pozornicu ni u diskografiju. Jer, kako kaže, njezina najveća životna pobjeda nije hit, ni arena, ni karijera kakvu bi mnogi poželjeli.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

''S velikim ponosom uvijek ističem da je moja Jelena moj najveći ponos i uspjeh. Sama odgajati dijete u jednom jako teškom vremenu, malo je reći da je bilo teško. Toliko sam noći provela na bini strepeći hoće li negdje otići, hoće li izaći, kakvo je to društvo u tom strašnom vremenu, u tuđem gradu gdje gotovo nikog svog nismo imali. Bilo je zaista jako rizično i teško. Zahvalna sam što je izrasla u divnu ženu i majku.''

I upravo usred razgovora zazvonio je videopoziv.

''Ljubavi majkina. Eto, rodila majka svoju kćer, haha… Happy birthday, darling!''

Zvala je Jelena, baš na svoj 46. rođendan. U sekundi velika regionalna zvijezda postala je samo majka. A onda i baka koja se tom titulom ponosi više nego bilo kojom drugom.

''Evo, ja od srca kažem – rodila majka svoju ljepoticu, svoju divnu, predivnu kćer koju sam s toliko ljubavi odgajala, koja mi je zaista na najbolji mogući način vratila tu ljubav. Ja s ponosom ističem – meni je ‘baka’ najljepša riječ koja postoji. Ja sam s ponosom, zaista, baka toj djeci koja me tako raširenih ruku čekaju.''

Osim emocije i karijere, Neda je kroz godine gradila i sigurnost, zbog čega je mnogi nazivaju i kraljicom nekretnina.

''Nekako sam smatrala da je pametno uložiti u nešto što će ostati iza tebe, ne samo pjesma, da me se unuci sjećaju samo po pjesmi, nego da kažu: ‘Bako, svaka ti čast, ostavila si nam fini stan ili kuću.’ Mislim da je to na neki način bilo pametno.''

Danas više nema iluzija, nema potrebe da se bilo kome dokazuje, nema ni straha od samoće. I možda upravo zato danas djeluje snažnije nego ikad.

Dosađuju li joj udvarači?

''Ne manjka meni toga, nisam ja netko tko je baš opatica. Zrelost nosi jednu veliku prednost – da raščistite sa zabludama. Mislim da sam zaista shvatila i prestala gajiti iluzije. Onda se čovjek ne razočara, znate. Take it or leave it.''

I zato Neda Ukraden i dalje traje. Ne samo zato što i danas puni klubove i arene, nego zato što iza glasa i energije stoji žena koja je naučila kako sačuvati scenu i sebe. A to je, u vremenu brzih zvijezda i kratkog pamćenja, možda njezin najveći hit.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Znate li da Lidija Bačić ima dvije sestre? Jedna od njih također se bavi glazbom

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Iza osmijeha male glumice krila se tragična priča koju sustav nije uspio spriječiti

Pogledaji ovo Celebrity Slučajnost ili nešto više? Stara snimka sportske novinarke i oženjenog trenera otvara nova pitanja o aferi

Pogledaji ovo Celebrity Hrabro! Naš influencer već uskočio u more, no nije bio spreman na ono što je uslijedilo