Slučajnost ili nešto više? Stara snimka sportske novinarke i oženjenog trenera otvara nova pitanja o aferi

Na društvenim mrežama ponovno se pojavila stara snimka intervjua u kojoj Mike Vrabel i Dianna Russini razgovaraju o njegovoj supruzi, što je privuklo dodatnu pažnju usred skandala oko njihove navodne afere.

Dok se kontroverza oko navodne afere između trenera New England Patriotsa Mikea Vrabela i sportske novinarke Diane Russini i dalje ne stišava, na društvenim mrežama pojavila se nova, zapravo stara, snimka koja dodatno potiče interes javnosti.

Riječ je o videu iz kolovoza 2025. u kojem Russini intervjuira trenera prošlosezonskog doprvaka NFL-a, a u opuštenom razgovoru tema je bila njegova supruga Jennifer, s kojom je Vrabel zajedno od srednjoškolskih dana, dok su u braku gotovo tri desetljeća.

RUSSINI WAS ASKING HIM QUESTIONS ABOUT HIS WIFE. This clip is absolutely insane



Mike Vrabel and Dianna Russini have a one way ticket to hell pic.twitter.com/BrtPuBo5qt — NYJ Matt (@NYJ_Matt) April 23, 2026

"Vaša supruga Jen je izvrsna sportašica", započinje Russini u snimci koja je u međuvremenu postala viralna, na što joj Vrabel uz osmijeh odgovara: "Rekao bih da je bila", na što novinarka nastavlja u istom tonu, sugerirajući da Jen zasigurno još uvijek ima sportske vještine.

Razgovor potom prelazi u lagano zadirkivanje, u kojem Vrabel otkriva kako bi ga supruga, s kojom ima dvojicu sinova, danas mogla pobijediti u stolnom tenisu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

Iako je riječ o bezazlenom i ležernom intervjuu, njegova ponovna pojava dolazi u nezgodnom trenutku za oboje. Početkom mjeseca američki mediji objavili su fotografije Vrabela i Russini kako se zajedno opuštaju uz bazen luksuznog resorta u Arizoni, što je potaknulo glasine o njihovoj navodnoj aferi.

Oboje su optužbe odlučno demantirali, tvrdeći da su u resortu boravili u većoj grupi ljudi te da su fotografije pogrešno interpretirane. Unatoč tome, skandal je imao posljedice – Russini je prošlog tjedna napustila posao u The Athleticu, dok se Vrabel javno ispričao svojoj obitelji i najavio da će potražiti savjetovanje. U međuvremenu, izašle su fotografije njih dvoje u prisnom odnosu snimljene još 2020. godine, kada je 51-godišnji trener, koji s majčine strane vuče porijeklo iz Sjeverne Makedonije, bio trener Tennessee Titansa, koje je aktivno kao novinarka pratila upravo Russini.

Upravo zato ponovno pojavljivanje ove snimke dodatno pojačava interes javnosti, iako sama po sebi ne otkriva ništa kompromitirajuće. Ipak, u kontekstu aktualnih događanja, mnogi je promatraju drugačijim očima.

Dok se situacija i dalje razvija, jasno je da će svaki novi detalj – pa i onaj iz prošlosti – nastaviti privlačiti veliku pažnju javnosti.

Zbog cijelog skandala Russini je morala ugasiti i profil na X-u. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Žanamari novim fotkama iz kreveta najavila uzbudljivu vijest

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Znate li da Lidija Bačić ima dvije sestre? Jedna od njih također se bavi glazbom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavirite u luksuzni dom Maje Šuput: Elegantni minimalizam razbija Bloomov razigrani kutak

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Ćubija? Njegov odlazak Hrvatsku je zavio u crno, bio je omiljeno lice Nove TV