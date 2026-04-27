Sjećate se Ćubija? Njegov odlazak Hrvatsku je zavio u crno, bio je omiljeno lice Nove TV

Splitski glumac, komičar i omiljeni televizijski zabavljač Damir Mihanović Ćubi ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj sceni, a njegov prerani odlazak početkom 2020. godine rastužio je publiku diljem Hrvatske.

Glumac, komičar, glazbenik i televizijski zabavljač preminuo je 1. siječnja u Splitu, u 59. godini života, nakon borbe s teškom bolešću.

Rođen 3. srpnja 1961. godine u Splitu, Ćubi je odrastao u Varošu, a kasnije na Gripama, gdje je napravio i prve životne korake koji će ga usmjeriti prema umjetnosti. Još kao mladić pokazivao je interes za glazbu, pa je krajem 70-ih svirao u splitskom rock sastavu. Upravo iz tog kreativnog okruženja razvila se njegova svestrana karijera.

Tijekom godina postao je jedno od zaštitnih lica domaće zabavne industrije. Publika ga najviše pamti po njegovim televizijskim nastupima i ulozi u popularnoj emisiji ''Nad lipom 35'', gdje je svojim humorom i spontanošću osvajao gledatelje. Osim televizije, ostvario je i zapažene uloge u filmovima i serijama, potvrdivši svoj talent i na glumačkom planu.

U pjevačkoj je karijeri stekao popularnost pjesmom "Pumpaj" s albuma "Rješenje za dobro raspoloženje" iz 1998.

No, Ćubi nije bio samo izvođač – bio je simbol vedrine. Kolege i prijatelji opisivali su ga kao osobu koja je uvijek donosila pozitivnu energiju, spremnu na šalu i pomoć drugima. Njegova toplina i iskrenost ostavile su snažan trag među svima koji su ga poznavali, ali i među publikom koja ga je godinama pratila.

Krajem 2019. godine suočio se s teškom dijagnozom, nakon što mu je pozlilo tijekom snimanja. Unatoč borbi i liječenju, bolest je bila jača.

Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu, no iza sebe je ostavio bogato naslijeđe – uloge, emisije i, najvažnije, bezbroj trenutaka smijeha koje je podijelio s publikom.

