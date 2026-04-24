Pamtite li štrebera Branka iz Zauvijek susjeda? Bio je omiljeni sporedni lik, a onda je nestao iz javnosti

Damir Poljičak, kojeg publika pamti kao "štrebera" Branka iz Zauvijek susjeda, nakon serije nastavio je graditi karijeru u kazalištu i na televiziji, ali se povukao iz medija i vodi mirniji, privatniji život.

Lik "štrebera" Branka iz popularne serije Nove TV "Zauvijek susjedi" ostao je jedan od prepoznatljivijih sporednih likova koji su gledateljima često mamili osmijeh.

Iza tog lika stoji glumac Damir Poljičak, koji je upravo zahvaljujući toj ulozi stekao širu prepoznatljivost kod publike.

Iako ga mnogi i danas pamte isključivo kao pomalo nespretnog i povučenog Branka, Poljičak je svoju karijeru gradio i izvan tog okvira. Nakon uspjeha serije, nastavio je raditi u kazalištu, gdje je ostvario niz zapaženih uloga, ali i sudjelovao u drugim televizijskim projektima. Ipak, nije često bio u prvom planu medija, pa je s vremenom gotovo nestao iz javnog fokusa, što je dodatno potaknulo interes publike o tome gdje je danas.

Za razliku od svog televizijskog alter ega, u privatnom životu Poljičak djeluje znatno samozatajnije i povučenije. Ne eksponira se često u medijima, a detalji iz njegova privatnog života rijetko dospijevaju u javnost. Poznato je da cijeni mirniji način života, daleko od estradne buke i svakodnevne medijske pažnje.

Danas Damir Poljičak izgleda zrelije, ali i dalje zadržava prepoznatljive crte lica po kojima ga gledatelji mogu povezati s ulogom Branka. Iako se ne pojavljuje često na naslovnicama, jasno je da nije napustio glumu, samo je odabrao put daleko od reflektora, fokusiran na projekte koji mu osobno više odgovaraju.

Damir je inače odrastao u Omišu, rodnom mjestu svoje majke Davorke, umirovljene ekonomistice, dok mu obiteljski korijeni s očeve strane sežu u Vodice. Njegov otac Ante radio je kao grafičar u Slobodnoj Dalmaciji, a ima i stariju sestru koja predaje španjolski jezik.

Glumačku karijeru započeo je još kao dječak, i to filmskom ulogom u dječjoj drami "Kanjon opasnih igara" redatelja Vladimira Tadeja iz 1998. godine.

Nakon završene srednje škole u Omišu, preselio se u Zagreb gdje je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti. Tijekom karijere ostvario je niz uloga u kazalištima poput "Žar ptice", "Komedije", "Teatra Ulysses" i "Kerempuha", a pojavio se i u brojnim televizijskim projektima te filmovima.

Damir se 2018. godine natjecao i u našem showu "Tvoje lice zvuči poznato", a OVDJE pogledajte više informacija.

I dok će ga publika uvijek pamtiti kao "štrebera" iz susjedstva, njegov stvarni život i karijera pokazuju sasvim drugačiju, smireniju i povučeniju stranu.

