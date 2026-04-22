Princ Harry poduzeo tihi potez prema Britaniji, četiri godine nakon odricanja od ovlasti

Princ Harry privukao je pažnju javnosti tihim, ali emotivnim potezom koji pokazuje da veze s prošlošću i obitelji, unatoč svemu, i dalje ostaju snažne.

Princ Harry ponovno je pokazao da, unatoč udaljenosti od kraljevske obitelji, nije zaboravio svoju baku, pokojnu kraljicu Elizabetu II.

Naime, vojvoda od Sussexa potajno je poslao vijenac na njezin grob u dvorcu Windsor, obilježivši tako ono što bi bio njezin 100. rođendan.

Prema pisanju magazina People, Harry je organizirao da se cvijeće položi na njezino posljednje počivalište u kapeli sv. Jurja. Kraljica je ondje pokopana 2022. godine uz svog supruga princa Philipa, u memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI., gdje počivaju i njezini roditelji te sestra princeza Margaret.

Princ Harry i kraljica Elizabeta

Dok je Harry ostao u Kaliforniji, u Londonu je održan svečani prijem u Buckinghamskoj palači. Kralj Charles i kraljica Camilla predvodili su okupljanje viših članova kraljevske obitelji, uključujući princa Williama i princezu Catherine, princezu Anne te brojne druge, u čast velike obljetnice života i nasljeđa pokojne kraljice.

Ovo nije prvi put da Harry na diskretan način odaje počast članovima svoje obitelji. Prošle godine potajno je ostavio pismo i vijenac od crvenih makova u čast svog djeda princa Philipa povodom obljetnice Dana pobjede nad Japanom. Taj potez izazvao je i kritike dijela javnosti, s obzirom na napete odnose unutar obitelji posljednjih godina.

Podsjetimo, Harry je 2020. godine, nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti, ostao bez vojnih pokroviteljstava, a već tada su se počele produbljivati razlike između njega i ostatka obitelji.

Meghan Markle, Princ Harry

Unatoč svemu, čini se da vojvoda i dalje održava osobnu vezu s obiteljskom prošlošću. Od smrti kraljice 2022. godine, Harry je već nekoliko puta posjetio njezin grob, uključujući i prvu godišnjicu njezine smrti.

U međuvremenu, Harry i Meghan nedavno su se vratili u Montecito nakon četverodnevnog posjeta Australiji, gdje su izazvali podijeljene reakcije – od velikog interesa javnosti do kritika zbog navodnog iskorištavanja kraljevskog statusa u poslovne svrhe. Više čitajte OVDJE.

