Posrnula pop-zvijezda proživjela dramatične trenutke nakon sumnje na moždani udar

Bivša zvijezda grupe Atomic Kitten, Kerry Katona, proživjela je dramatične trenutke nakon sumnje na moždani udar, a sada je s javnošću podijelila kako se oporavlja.

Kerry Katona ponovno je u središtu pozornosti, ali ovoga puta zbog ozbiljnog zdravstvenog straha koji ju je, kako sama priznaje, potpuno potresao.

Bivša članica grupe Atomic Kitten podijelila je s pratiteljima na Instagramu rezultate alternativnog tretmana kojem se podvrgnula nakon što je nedavno završila u bolnici zbog sumnje na moždani udar, prenosi Daily Mail.

Naime, Kerry je otkrila da je tijekom boravka u Londonu, dok je gledala svoju kćer Molly u kazališnoj predstavi, primijetila da se ne može pravilno nasmiješiti. Situacija je ubrzo eskalirala kada je i njezina kći Heidi primijetila da nešto nije u redu s njezinim licem.

''Stvarno me jako uplašilo. Poslala sam poruku svoj djeci i rekla im da ih volim. Nikada u životu nisam bila toliko uplašena'', iskreno je priznala Kerry.

U bolnici su liječnici odmah reagirali i slučaj tretirali kao mogući moždani udar, što je dodatno povećalo paniku.

''Prije sat vremena gledala sam našu Molly u predstavi, a sada me liječe zbog moždanog udara. Što dovraga? To samo pokazuje koliko se brzo stvari mogu promijeniti'', ispričala je.

Ipak, nakon niza pretraga i CT snimanja, liječnici su isključili moždani udar te zaključili da su simptomi posljedica stresa. Unatoč tome, posljedice su i dalje prisutne.

''Znam da govorim drugačije i znam da moje lice izgleda drugačije nakon sumnje na moždani udar, ali zapravo je puno bolje. Dolazi i prolazi'', napisala je u svojoj kolumni, dodajući kako se i dalje nosi s anksioznošću vezanom uz zdravlje.

Kerry Katona Foto: Profimedia

''Imam jaku anksioznost vezanu uz zdravlje, pa kad počnem čitati komentare i učiti o svim tim stvarima koje bi mogle biti pogrešne, to me stvarno uspaniči'', priznala je.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video: Ronaldova Georgina za rođendan kćeri pripremila je feštu kao iz najraskošnije bajke

U potrazi za oporavkom, Kerry se odlučila na tretman pod nazivom Fascial Energetics Transformation, holističku terapiju koja, prema tvrdnjama klinike, pomaže u oslobađanju fizičke i emocionalne napetosti iz tijela.

Na Instagramu su objavljene fotografije prije i poslije tretmana, na kojima Kerry pokazuje vidljive promjene. Uz objavu, iz klinike su poručili: ''Potrebna je prava hrabrost da se osjeti ono što je spremno izaći na površinu i osloboditi se iz tijela. Mnogo se toga pokrenulo, i to se vidi na njezinu licu, tijelu i energiji.''

Dodali su i kako tretman podržava oslobađanje napetosti i stresa pohranjenog u tijelu, kako bi se ono moglo vratiti u svoju prirodnu ravnotežu.

Kerry je na fotografijama djelovala vidno zadovoljnije i opuštenije, a osmijeh joj se ponovno vratio što su primijetili i njezini pratitelji.

Iako je zdravstveni strah iza nje, Kerry priznaje da se i dalje nosi s posljedicama, uključujući promjene u govoru i povremene bolove u glavi. Ipak, liječnici su optimistični te vjeruju da će se stanje s vremenom potpuno normalizirati uz terapiju i vježbe.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je bivša supruga Harisa Džinovića upoznala novog muža? Priča je doista filmska

Kao što je spomenuto, Kerry je vrhunac slave živjela dok je bila u Atomic Kittenu. No, brzo je sve pošlo krivo.

Kerry Katona Foto: Afp

Nakon propadanja karijere, Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na ovoj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

Kerry je skinula i velik broj kilograma.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Fani Čapalija od dana najveće slave vrlo se malo promijenila, objavila je fotku: ''90-e su bile godine''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari Perčić otkrila velike novosti: ''Gorim da ovo podijelim...''

Pogledaji ovo Celebrity Tužni prizori: Obitelj i prijatelji na vječni počinak ispratili hrvatsku modnu ikonu