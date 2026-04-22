Fani Čapalija od dana najveće slave vrlo se malo promijenila, objavila je fotku: ''90-e su bile godine''

Jedna objava Fani Čapalije bila je dovoljna da ponovno probudi nostalgiju za modnim zlatnim dobom devedesetih.

Jedna od najprepoznatljivijih ljepotica s domaće scene, bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija, ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju iz zlatnog razdoblja svoje karijere, evocirajući uspomene na vrijeme kada je vladala modnim pistama i naslovnicama.

''Jer 90-e su bile godine'', dodala je u opisu fotografije.

''Top!'', ''Neponovljiva'', ''Bila si najljepša'', napisali su joj pratitelji u komentarima.

I danas, desetljećima kasnije, Fani Čapalija s razlogom nosi titulu modne ikone, a njezine objave redovito podsjećaju zašto je upravo to razdoblje ostavilo neizbrisiv trag u svijetu ljepote i stila.

Podsjetimo, na izboru za Miss svijeta 1993. godine Fani je ostvarila izniman rezultat plasiravši se među pet najljepših djevojaka svijeta. Tijekom natjecanja, odgovarajući na pitanje članice žirija o svom stavu prema natjecanju u kupaćim kostimima, dala je jednostavan, ali šarmantan odgovor: ''It’s OK!''.

Upravo je ta spontana i iskrena izjava, izrečena na njezinu prepoznatljivom engleskom jeziku, osvojila simpatije publike i žirija te ostala zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih izbora ljepote.

Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala za svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pozornost i poštovanje.

Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara, koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.

Proživjela je i jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.

