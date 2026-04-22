Sjećate se Korane iz ''Najboljih godina''? Jedan detalj iz njezinog privatnog života posebno je zanimljiv

Petra je bila jedno od omiljenih lica s malih ekrana, a danas se više posvetila kazalištu. Nedavno je proslavila i veliki jubilej – 40. rođendan.

Petra Cicvarić domaća je glumica koju je šira publika upoznala kroz hit-seriju ''Najbolje godine'', koja se emitirala od 2009. do 2011. godine na Novoj TV. U seriji je utjelovila lik Korane Lotar, kojim je brzo osvojila gledatelje.

Osim televizijskih uloga ostvarila je zapažene nastupe u kazalištu, a okušala se i kao autorica napisavši nekoliko dramskih tekstova. Njezina svestranost i talent prepoznati su i izvan granica Hrvatske.

Poznato je da je ova Osječanka u dugogodišnjoj vezi s redateljem Peđom Gvozdićem, s kojim ima dvoje djece. Zanimljivo je i da se njezina prva kći zove Korana, baš kao lik koji je tumačila u seriji "Najbolje godine". O majčinstvu je svojedobno progovorila i iskreno opisala izazove svakodnevice.

"Ima dana kada je jako teško, zapravo sve ovisi o probama. Kada imam predstave navečer, onda s njom mogu biti cijeli dan i nije toliko teško uskladiti raspored, ali kada pripremamo predstavu, kao sada, onda su probe po cijeli dan, pa u tom slučaju Koranu čuva baka ili ide u vrtić", priznala je Petra ranije za Story.

Par je 2024. godine odlučio pokrenuti i zajednički projekt – školu glume ''Mala drama'' u Karlovcu, čime su dodatno spojili privatni i profesionalni život.

Ova lijepa glumica nedavno je imala i velik razlog za slavlje – proslavila je 40. rođendan.

