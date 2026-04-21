Sjećate se Danice iz ''Najboljih godina''? Evo gdje je danas, iza nje je brak s kolegom iz serije

Svojedobno je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih serija, a njezina Danica iz ''Najboljih godina'' i danas se pamti.

Publika je pamti kao Danicu Hajduk iz hit serije ''Najbolje godine'', no život glumice Asje Jovanović daleko je bogatiji od ove uloge.

Danas 69-godišnja glumica i dalje je aktivna na sceni, posljednjih godina gledali smo je u popularnim domaćim projektima poput ''Kumova'', gdje je igrala Lidiju Skelin, kao i u serijama ''Metropolitanci'' i ''Bogu iza nogu''.

Asja Jovanović - 5 Foto: Screenshot

Privatni život Asje Jovanović jednako je zanimljiv kao i njezina karijera. Godine 1983. udala se za legendarnog hrvatskog glumca Žarka Potočnjaka, s kojim ima kćer Mirnu.

Njihov brak trajao je gotovo dva desetljeća, sve do razvoda 2003. godine.

Asja i Žarko ispočetka su tajili svoju ljubav jer je Žarko osim Asje imao još jednu djevojku. Na premijeru Asjine predstave glumac je došao s drugom, ''službenom'' djevojkom, zbog čega ga je Asja pljusnula.

Žarko Potočnjak Foto: Nova TV

''To je jako lijepa priča. Počela je šamarom, a onda sam krenuo u borbu za nju. Posvetio sam joj apsolutno svaki trenutak u dvije godine i nakon tog teškog kraha, koji je počeo pljuskom, ipak sam je osvojio i oženio'', rekao je jednom prilikom Žarko i dodao da je odmah znao da je Asja ona prava.

Tijekom brakorazvodne parnice uzeli su zajedničkog odvjetnika.

''Dali smo mu detalje oko podjele imovine tako da se nismo ni pojavili na sudu na dan kada je naš brak razvrgnut. Brak je kompliciran i prilično težak zanat kojem ne bi trebalo olako pristupati kao što to ljudi ponekad čine'', ispričao je nakon razvoda za Story.

Asja Jovanović - 4 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Asja Jovanović - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Asja Jovanović na sceni je već više od 40 godina. Iza sebe ima brojne kazališne, filmske i televizijske uloge u ''Zločin u školi'' (1982) i ''Ajde, dan… prođi…'' (2006).

Za razliku od mnogih kolega iz tog razdoblja, Asja Jovanović nije se povukla iz javnosti. I dalje aktivno radi, pojavljuje se u novim projektima i ostaje dio domaće glumačke scene – samo u nešto drugačijim, zrelijim ulogama. Posljednji put fotografi su je uhvatili 2020. godine na setu filma ''Garbura'' gdje glumi Ivku.

Asja Jovanović - 3 Foto: Screenshot

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Tko bi rekao da ima 58 godina? Rijetki izlazak Nives Ivanković podsjetio na njezine dane na malim ekranima

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova objavila prvu fotografiju sa svadbe koja se održala u tajnosti!