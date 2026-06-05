On je u kolicima i ima rijetku dijagnozu, a ona mu je najveća podrška: Priča koja je dirnula milijune

Hannah i Shane Burcaw jedan su od najpoznatijih parova na društvenim mrežama. Shane živi sa spinalnom mišićnom atrofijom i koristi invalidska kolica, a zajedno s Hannah kroz objave i videe ruše predrasude o invaliditetu.

Na prvi pogled Hannah i Shane Burcaw djeluju poput svakog drugog zaljubljenog para - dijele zajedničke trenutke, putuju, šale se i javno pokazuju koliko se vole. Ipak, njihova priča posljednjih je godina privukla pozornost milijuna ljudi diljem svijeta jer su odlučili otvoreno govoriti o životu, ljubavi i izazovima s kojima se susreću.

Shane Burcaw američki je pisac, govornik i aktivist koji od djetinjstva živi sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA), rijetkom genetskom bolešću koja utječe na mišićnu snagu i pokretljivost. Zbog bolesti koristi invalidska kolica i u svakodnevnom životu treba pomoć drugih osoba.

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Njegov život promijenio se kada je upoznao Hannah Aylward, danas Hannah Burcaw. Njihova veza od samog je početka privukla pažnju javnosti, ponajviše zato što su se mnogi na društvenim mrežama pitali kako funkcionira njihov odnos i svakodnevni život. Umjesto da ignoriraju znatiželju, Hannah i Shane odlučili su otvoreno odgovarati na pitanja i educirati ljude o invaliditetu.

Tako je nastao njihov iznimno popularan YouTube kanal "Squirmy and Grubs", na kojem redovito objavljuju videe o svom životu, braku, putovanjima i iskustvima koja dijele kao par. Kroz humor, iskrenost i pozitivnu energiju stekli su milijune pratitelja i postali jedni od najpoznatijih zagovornika inkluzije i prihvaćanja različitosti na internetu.

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Njihov sadržaj često ruši stereotipe s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. Hannah i Shane otvoreno govore o ljubavi, braku, intimnosti i predrasudama, pokazujući da invaliditet ne definira čovjekovu sposobnost za sreću, uspjeh ili kvalitetne odnose.

Par se vjenčao 2023. godine nakon dugogodišnje veze, a fotografije i snimke s vjenčanja obišle su svijet. Mnogi pratitelji isticali su kako ih upravo njihova iskrena ljubav i međusobna podrška inspiriraju više od bilo čega drugoga što vide na društvenim mrežama.

Danas Hannah na Instagramu prati više od milijun ljudi, dok njihov zajednički sadržaj redovito ostvaruje milijunske preglede. Unatoč velikoj popularnosti, ostali su vjerni onome po čemu su postali poznati, iskrenom prikazu svakodnevnog života bez uljepšavanja.

Njihova priča za mnoge je dokaz da ljubav ne poznaje prepreke te da sreću ne određuju fizička ograničenja, nego međusobno poštovanje, razumijevanje i podrška. Upravo zato Hannah i Shane i dalje ostaju jedan od najinspirativnijih parova na društvenim mrežama.

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