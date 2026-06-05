Kada glazba postane zajednički jezik: INmusic ponovno pretvara Zagreb u festivalsku prijestolnicu

Postoje događaji koje posjećujemo, a postoje oni po kojima mjerimo godine. Za tisuće ljubitelja glazbe upravo je INmusic jedan od njih. To su tri dana zbog kojih se uzimaju godišnji odmori, okupljaju prijatelji i stvaraju uspomene koje traju mnogo dulje od posljednjeg odsviranog bisa. Ovoga lipnja Jarun će ponovno postati mjesto na kojem glazba nije samo zabava, nego zajednički jezik svih onih koji vjeruju da su najbolji trenuci života često povezani uz omiljenu pjesmu.

Za mnoge u Hrvatskoj i regiji upravo je dolazak INmusic festivala takav trenutak. Vrijeme kada Jarun ponovno postaje mjesto susreta ljudi koje povezuje ista strast, ista energija i ista potreba da barem na nekoliko dana zaborave svakodnevicu i prepuste se onome što glazba radi najbolje, a to je spaja ljude.

Nije pritom važno pokazuje li termometar više od 30 stupnjeva ili iznad Jaruna pada ljetna kiša. Oni koji godinama dolaze na INmusic dobro znaju da se to iskustvo ne mjeri vremenskom prognozom. Za mnoge posjetitelje festivalska tri dana predstavljaju najljepše doba godine.

Od 22. do 24. lipnja zagrebački Jarun ponovno će postati središte europske glazbene scene kada će se održati osamnaesto izdanje INmusic festivala, ujedno i godina u kojoj festival obilježava velikih 20 godina postojanja. Na pozornice najvećeg hrvatskog open-air festivala stižu neka od najznačajnijih imena suvremene glazbe, predvođena bendovima i izvođačima koji desetljećima oblikuju svjetsku scenu.

Među najvećim imenima ovogodišnjeg izdanja nalaze se Gorillaz, Kings of Leon, Jack White, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, IDLES, KT Tunstall, Jehnny Beth, Dry Cleaning, Sprints te brojni drugi izvođači koji potvrđuju reputaciju festivala kao jednog od najrelevantnijih glazbenih događaja u ovom dijelu Europe.

Prvoga dana festivala publiku očekuje jedan od najiščekivanijih nastupa ovogodišnjeg programa.

Jack White, glazbenik koji je obilježio posljednja dva desetljeća rock glazbe kroz The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather i impresivnu samostalnu karijeru, po prvi put dolazi pred hrvatsku publiku.

Njegov premijerni nastup u Hrvatskoj jedan je od događaja koji će obilježiti ovogodišnje festivalsko izdanje.

Jack White Foto: Getty Images via AFP

Istoga dana nastupit će i legendarni Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog, Joshua Idehen i brojni drugi izvođači.

Manic Street Preachers Foto: Getty Images via AFP

Drugog festivalskog dana na Jarun stiže jedan od najneobičnijih i najuspješnijih glazbenih projekata modernog doba. Gorillaz, kultni virtualni bend koji je prerastao granice glazbe i postao globalni kulturni fenomen, po prvi će put nastupiti pred hrvatskom publikom. Njihovi spektakularni vizuali i bezvremenski hitovi pretvorili su ih u jedno od najatraktivnijih koncertnih iskustava današnjice.

Gorillaz Foto: Getty Images via AFP

Uz njih će publika moći uživati u nastupima The Flaming Lipsa, Jehnny Beth, Sprints i brojnih drugih izvođača.

Treći festivalski dan predvodit će Kings of Leon, jedan od najvećih alternativnih rock bendova posljednjih dvadesetak godina. Od prvih albuma pa sve do danas, bend je stvorio niz pjesama koje su obilježile generacije ljubitelja rock glazbe.

Kings of Leon Foto: Getty Images via AFP

Uz njih će nastupiti i energični IDLES, Dry Cleaning, Maria Iskariot, Omar Dahl i brojni drugi izvođači.

Korijeni festivala sežu u kasne devedesete godine i projekt Multikultura, koji je hrvatskoj publici približavao izvođače world music scene. Zagreb su tada posjećivale glazbene legende poput Cesárie Évore, Ibrahima Ferrera, Manua Chaoa i Tinariwena, a upravo je taj projekt postavio temelje za nastanak INmusic festivala kakvog danas poznajemo.

Taj duh otvorenosti i glazbene raznolikosti ostao je prisutan do danas. Iako na festival redovito dolaze najveća svjetska imena rock, indie i alternativne scene, INmusic je zadržao prepoznatljivu sposobnost povezivanja različitih glazbenih žanrova, kultura i generacija.

Njegov značaj odavno je prepoznat i izvan hrvatskih granica. Tijekom godina festival je uvršten među najbolje europske i svjetske festivale prema uglednim međunarodnim medijima poput CNN-a, The Timesa, The Guardiana, National Geographic Travellera i Pitchforka.

Magazin NME proglasio ga je jednom od najbolje čuvanih festivalskih tajni Europe, dok ga je The Huffington Post opisao kao Woodstock 21. stoljeća.

Posebnost INmusica krije se i u njegovoj lokaciji. Malo koji europski festival može ponuditi iskustvo kakvo pružaju jarunski otoci okruženi jezerom, svega nekoliko kilometara od centra grada. Upravo taj spoj prirode, urbane atmosfere i vrhunskog glazbenog programa stvorio je identitet po kojem je festival danas prepoznatljiv diljem Europe.

Inmusic festival Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Posljednjih godina INmusic je postao i jedan od najvažnijih promotora Zagreba na međunarodnoj turističkoj karti. Ugledni mediji poput britanskog The Independenta i američkog USA Todaya ove su godine među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli izdvojili upravo INmusic festival. The Independent ga opisuje kao najbolji hrvatski glazbeni festival, dok USA Today ističe da dolazak u Zagreb tijekom lipnja znači i priliku za doživljaj jednog od najvažnijih ljetnih događaja u Europi.

Inmusic festival Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Inmusic festival Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Takve preporuke potvrđuju ono što domaća publika zna već godinama. INmusic nije samo festival. To je događaj koji je Zagreb upisao na europsku festivalsku kartu, mjesto na kojem se stvaraju uspomene i prostor u kojem glazba na nekoliko dana postaje najvažnija stvar na svijetu.

Dvadeset godina nakon svojih početaka, INmusic i dalje ostaje vjeran ideji s kojom je nastao - dovesti najbolju svjetsku glazbu u Zagreb i stvoriti mjesto na kojem će se ljudi okupljati zbog onoga što ih povezuje. A upravo je to razlog zbog kojeg se svakog lipnja tisuće ljudi ponovno vraćaju na Jarun.