Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije''

U vremenu u kojem se vjera često živi tiho, mlada Splićanka Sofija odlučila ju je pretvoriti u nešto opipljivo. Ručno izrađuje krunice, svaku nosi na blagoslov i u svaku, kaže, unosi dio sebe. Što ju je dovelo do toga, zašto joj je Bog na prvome mjestu i kakvu poruku ima za mlade, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Ima tek 21 godinu, radi u zračnoj luci, ali čim uhvati slobodan trenutak, Sofija Bakota ulazi u jedan sasvim drugi svijet.

Svijet perlica, križeva, medaljica i molitve. Mlada Splićanka iz Podstrane ručno izrađuje krunice, a sve je, kaže, počelo iz potrebe da podsjeti na ono što je njoj najvažnije.

''Riječ je o ručno rađenim krunicama. U prebrzom vremenu, gdje svako nekako trči za novce, za materijalnim, smatram da ljudi nekako zaboravljaju ono najvrjednije, a to je nekako ta predanost Bogu, što se u mom životu prikazalo kao nešto bez čega se ne može. Jer sam se kao dite puno vremena provodila u crkvi, pjevajući, pa smo imali te nekakve radionice gdje smo izrađivali takve krunice, nekakve predmetiće i te priloge smo slali u misije potrebitima''.

In Magazin: Sofija Bakota - 2 Foto: In Magazin

Ono što je nekada radila kao djevojčica u crkvenim radionicama, danas se vratilo kao njezin osobni put. Krunice za nju nisu samo lijep predmet ni ukras koji se nosi oko ruke ili vrata. Svaka ima svoju namjenu, svoj mir i svoju molitvu.

''Svaka krunica je jedna molitva. Smatram da svako od nas ima nekakav svoj križ. Počevši od mene i svih ostalih jer mislim da nema čovjeka bez križa. I onda kroz svaku tu krunicu koju radim nekako proživam neku svoju molitvu. Želim da neko ko tu krunicu nosi, da je nosi nekako s mirom i s ljubavi koju sam i ja u to uložila. I da napomenem, svaka ta krunica prije slanja ide na blagoslov kod svećenika''.

In Magazin: Sofija Bakota - 3 Foto: In Magazin

Zato u njezinu radu nema brzine ni površnosti. Materijale traži sama, od sakralnih dućana do medaljica koje pažljivo bira, a neke krunice nastaju satima. Ipak, kaže, kada sjedne za stol, vrijeme kao da stane.

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''Najbrže napravim za sat i po, dva. A neke treba i čak šest, sedam sati da se naprave. Posložim sebi svoje perlice, upalim sebi uvijek neku takvu muziku duhovnu. Kao da sam u nekoj drugoj galaksiji, moja muzika svira, moje perlice i ja nižem. Ja niti ne osjetim da sam ja jednu krunicu napravila, to brzinski prođe. Sedam sati meni to prođe. Baš se nekako tome gledam predati''.

In Magazin: Sofija Bakota - 5 Foto: In Magazin

Iako je mlada, o vjeri govori zrelo, mirno i bez potrebe da se ikome opravdava. Neki je podržavaju, neki ne razumiju, ali Sofija kaže da se ne želi voditi komentarima, nego onim što joj daje snagu.

''Ja bih rekla da nemam Boga u svom životu, ne znam na kakvom bi putu ja prva bila. U životu te nekako snađu neke situacije, ti jednostavno ideš ovim ili onim putem. Nemaš tu puno izbora. Kad gledam druge ljude, nekako mi bude žaj, pokušavam im pomoć. Jer ja znam kroz neke stvari kroz koje sam prošla da nisam imala tu nekakvu Božju prisutnost i njegovu snagu, ne znam šta bi bilo sa mnom. Tako da je to meni nekako na prvome mjestu. I baš sam pročitala jedan citat davno. Kažu kad je Bog na prvome mjestu, sve ostalo dođe na svoje''.

Iz te ljubavi nastale su krunice, desetice, ogrlice, a sada i narukvice posvećene svetoj Riti. Za Sofiju, to nije samo nova ideja, nego nastavak iste priče, priče o vjeri koja se može nositi, dotaknuti i nekome pokloniti.

In Magazin: Sofija Bakota - 6 Foto: In Magazin

''Zašto svetoj Riti? To je jednostavno moja omiljena svetica. Drugim riječima, ona je svetica nemogućega. Jednostavno po tome je ona meni nekako prevažna, nekako mi je posebna. Ne znam, vrijeme će svoje donijeti, a ja ću nekako se truditi osluškivati''.

U vremenu u kojem se mnogi traže u brzini, ekranima i prolaznim stvarima, Sofija bira tišinu, molitvu i rad rukama. Njezine krunice zato nisu samo proizvod, nego mali znak vjere, strpljenja i ljubavi. I možda baš zato njezina poruka zvuči jednostavno, ali snažno, nije lako, ali vrijedi.

In Magazin: Sofija Bakota - 1 Foto: In Magazin

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