Pogledajte kako izgleda dom jednog od najskladnijih holivudskih parova vrijedan 10,5 milijuna dolara!

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. nakon više od desetljeća prodaju svoju luksuznu obiteljsku vilu u Brentwoodu vrijednu 10,5 milijuna dolara.

Jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr., odlučio je zatvoriti jedno važno poglavlje svog života. Nakon više od deset godina provedenih u luksuznoj vili u Los Angelesu, glumački par stavio je nekretninu na tržište za 10,5 milijuna dolara.

Zvijezda serije "Buffy, ubojica vampira" i glumac poznat po filmu "Ona je sve to" u kući su živjeli od 2013. godine, a upravo ondje odrastali su njihova kći Charlotte (16) i sin Rocky (13).

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Kuća Sarah Michelle Gellar i Freddieja Prinzea jr. - 1 Foto: Profimedia

Kuća Sarah Michelle Gellar i Freddieja Prinzea jr. - 3 Foto: Profimedia

Impresivna nekretnina nalazi se u ekskluzivnoj četvrti Brentwood, jednoj od najpoželjnijih lokacija u Los Angelesu. Vila se prostire na tri etaže i obuhvaća više od 670 četvornih metara stambenog prostora. Ima pet spavaćih soba i šest kupaonica, a okružena je zelenilom, velikim stablima i mirnim ulicama koje pružaju privatnost kakvu rijetko nude luksuzne četvrti Los Angelesa.

Agentica za nekretnine Cindy Ambuehl, koja poznaje par više od 25 godina, otkrila je da upravo toplina doma i funkcionalan raspored prostorija predstavljaju njegove najveće adute.

"Kuća odiše toplinom i stvorena je za obiteljski život, ali i druženja s prijateljima", istaknula je.

Sarah Michelle Gellar - 13 Foto: Profimedia

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. - 5 Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privlači prostrani dnevni boravak s kaminom i francuskim vratima koja vode prema bazenu i vanjskom prostoru za opuštanje.

Kuhinja je opremljena vrhunskim aparatima te velikim kuhinjskim otokom, dok se na drugom katu nalazi luksuzna glavna spavaća soba s privatnim balkonom, prostorom za odmor uz kamin te velikom garderobom.

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Jedan od najzanimljivijih dijelova kuće nalazi se u potkrovlju. Sarah i Freddie pretvorili su ga u obiteljsku igraonicu i prostor za druženje, koji je godinama bio omiljeno mjesto njihove djece.

Fotografije interijera pogledajte OVDJE.

Nova kuća Sarah Michelle Gellar i Freddieja Prinzea jr. - 2 Foto: Profimedia

Nova kuća Sarah Michelle Gellar i Freddieja Prinzea jr. - 3 Foto: Profimedia

Iako su se već preselili u novi dom u Encinu, koji su prošle godine kupili za 12,4 milijuna dolara, odluka o prodaji nije bila jednostavna. Prema riječima njihove agentice, uz kuću ih vežu brojne uspomene jer su upravo ondje izgradili obiteljski život daleko od holivudskog kaosa.

Par je čak privremeno iznajmljivao nekretninu obitelji koja je izgubila dom u razornim požarima koji su početkom 2025. pogodili Los Angeles.

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. upoznali su se krajem 1990-ih na snimanju filma "Znam što si radila prošlog ljeta", a vjenčali su se 2002. godine.

Freddie Prinze Jr. i Sarah Michelle Gellar - 4 Foto: Profimedia

Freddie Prinze Jr. i Sarah Michelle Gellar - 5 Foto: Instagram

Dok su mnoge holivudske veze tijekom godina završavale razvodom, njih dvoje ostali su jedan od rijetkih primjera stabilnog i dugotrajnog braka u industriji zabave.

Prodajom obiteljske vile zatvaraju jedno važno poglavlje svog života, no kako tvrde njihovi bliski suradnici, obitelj im i dalje ostaje apsolutni prioritet, a s obzirom na luksuznu lokaciju, impresivnu kvadraturu i priču koja stoji iza nje, nema sumnje da će njihov dom vrlo brzo pronaći novog vlasnika.

O njihovoj ljubavnoj priči više čitajte OVDJE.

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