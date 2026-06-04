Ronaldova Georgina u tanga badiću pokazala zašto je jedna od najatraktivnijih žena svijeta

Dok Cristiano Ronaldo odrađuje pripreme za Svjetsko prvenstvo, njegova zaručnica uživa u ljetnim danima na Mallorci. U nekoliko različitih kupaćih kostima pozirala je na luksuznoj jahti, a najviše pažnje privukao je crno-bijeli tanga model koji je istaknuo njezine obline.

Georgina Rodriguez ponovno je pokazala zašto je jedna od najpraćenijih žena na svijetu. Zaručnica Cristiana Ronalda snimljena je tijekom luksuznog odmora na Mallorci, gdje je na jahti pozirala u nekoliko izazovnih kupaćih kostima koji su u prvi plan stavili njezinu figuru.

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Posebnu pažnju privukao je crno-bijeli tanga jednodijelni kupaći kostim koji je naglasio njezine obline i isklesanu liniju. Georgina je tijekom fotografiranja promijenila nekoliko kombinacija pa se tako pojavila i u upečatljivom žutom modelu s dubokim izrezom na leđima te narančastom kupaćem kostimu visokog izreza koji je dodatno istaknuo njezine noge.

Georgina Rodriguez Foto: Splash News / DJ Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Splash News / DJ Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na fotografijama se vidi kako pozira na palubi luksuzne jahte okružena suradnicima, a nakon snimanja osvježenje je pronašla u moru. Kao i uvijek, Georgina je spojila glamur i opuštenu ljetnu atmosferu te pokazala zašto njezine objave i fotografije redovito privlače milijune pregleda.

Georgina Rodriguez Foto: Splash News / DJ Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok Georgina uživa na Mediteranu, Cristiano Ronaldo u punom je pogonu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Portugalska nogometna legenda uvrštena je u reprezentaciju te će nastupiti na svom šestom svjetskom prvenstvu, što je povijesni uspjeh u svijetu nogometa.

Georgina Rodriguez Foto: Splash News / DJ Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Par je u kolovozu prošle godine objavio zaruke nakon osam godina veze. Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine kada je Georgina radila u Gucci trgovini u Madridu, gdje je upoznala slavnog nogometaša. Danas zajedno odgajaju veliku obitelj i slove za jedan od najpoznatijih parova svijeta, a svaki njihov izlazak ili objava na društvenim mrežama izazivaju veliko zanimanje javnosti.

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