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nakon 18 mjeseci

Kraj ljubavi: Lijepa pjevačica više ne ljubi bogatog nasljednika

Piše E. G., Danas @ 11:35 Celebrity komentari
Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 1 Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 1 Foto: Profimedia

Camila Cabello i libanonski milijarder Henry Junior Chalhoub navodno su prekinuli nakon 18 mjeseci veze.

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Prekinuli Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub
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Kraj ljubavi: Lijepa pjevačica više ne ljubi bogatog nasljednika
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