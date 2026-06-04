Kraj ljubavi: Lijepa pjevačica više ne ljubi bogatog nasljednika

Camila Cabello i libanonski milijarder Henry Junior Chalhoub navodno su prekinuli nakon 18 mjeseci veze.

Čini se da je još jedna celebrity romansa došla svom kraju. Prema pisanju stranih medija, Camila Cabello i libanonski milijarder Henry Junior Chalhoub prekinuli su vezu nakon godinu i pol dana ljubavi.

Izvori bliski paru za The Sun tvrde kako su se s vremenom jednostavno udaljili te da je prekid prošao bez velikih drama. Pjevačica se navodno trenutačno u potpunosti posvetila radu na novom albumu, dok je njihov odnos posljednjih mjeseci sve više blijedio.

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Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 4 Foto: Profimedia

Cabello i Chalhoub upoznali su se krajem 2024. godine u Saudijskoj Arabiji, a ubrzo nakon toga počela su nagađanja o njihovoj vezi. Svoju su romansu potvrdili nizom zajedničkih pojavljivanja, a tijekom proteklih 18 mjeseci zajedno su obišli neke od najluksuznijih svjetskih destinacija, uključujući Pariz, Rim, Monaco, Ibizu i karipski otok St. Barts.

Posebno su privukli pažnju početkom 2025. godine kada su fotografirani tijekom odmora na plaži, gdje nisu skrivali nježnosti. Kasnije su zajedno posjećivali modne revije, glamurozne zabave i prestižne društvene događaje diljem Europe.

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 2 Foto: Profimedia

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 5 Foto: Profimedia

Posljednji put zajedno su viđeni na festivalu Coachella u travnju, dok je posljednja fotografija koju je Camila objavila s Henryjem nastala za njezin 29. rođendan u ožujku.

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Chalhoub dolazi iz jedne od najbogatijih obitelji na Bliskom istoku. Njegova obitelj stoji iza luksuzne modne grupacije Chalhoub Group, koja surađuje s brendovima poput Versacea, Jimmyja Chooa i brojnih modnih kuća iz grupacije LVMH. Procjenjuje se da je bogatstvo obitelji Chalhoub još prije nekoliko godina premašilo 1,7 milijardi dolara, zbog čega se Henry često nalazi na popisima najpoželjnijih neženja iz svijeta biznisa.

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 3 Foto: Profimedia

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 7 Foto: Profimedia

Prije veze s Chalhoubom, Camila je bila u nekoliko medijski vrlo popraćenih romansi. Najpoznatija je svakako bila ona sa Shawnom Mendesom, s kojim je bila u vezi od 2019. do 2021. godine. Bivši par nakratko je obnovio svoju romansu tijekom 2023., no pokušaj pomirenja nije dugo trajao.

Pjevačica je ranije ljubila i Austina Mahonea, stručnjaka za veze Matthewa Husseyja te poduzetnika Austina Kevitcha.

Iako je njezin ljubavni život često pod povećalom javnosti, Cabello je više puta naglašavala kako privatnost smatra iznimno važnom.

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 6 Foto: Profimedia

Camila Cabello i Henry Junior Chalhoub - 8 Foto: Profimedia

"Razumijem zašto ljude zanima moj ljubavni život, ali ne želim dijeliti taj dio sebe jer mi je najvažniji", izjavila je svojedobno.

Sudeći prema posljednjim informacijama, Camila je trenutačno fokusirana na glazbu i nove poslovne projekte, dok će njezin ljubavni status zasad ostati u drugom planu.

Cabello je došla u centar pozornosti nakon što je bila članica grupe Fifth Harmony. Više o toj grupi pročitajte OVDJE.

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