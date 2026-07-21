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Nezaboravni trenuci!

Lana Banely našla se u društvu holivudske legende i španjolskog prvaka!

Piše K. D., Danas @ 10:32 Celebrity komentari
Lana Banely Lana Banely Foto: Instagram

Nakon velikog španjolskog slavlja na Svjetskom prvenstvu jedan je trenutak posebno dirnuo Lanu Banely, a za sve je zaslužan bivši dinamovac Dani Olmo.

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