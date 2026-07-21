Lana Banely našla se u društvu holivudske legende i španjolskog prvaka!

Nakon velikog španjolskog slavlja na Svjetskom prvenstvu jedan je trenutak posebno dirnuo Lanu Banely, a za sve je zaslužan bivši dinamovac Dani Olmo.

Bivša sportska novinarka i voditeljica Lana Banely finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine pratila je uživo na stadionu u New Jerseyju, a ono što je uslijedilo nakon završetka utakmice pretvorilo se u uspomenu koju će, kako kaže, pamtiti cijeli život.

Lana Banely i Dani Olmo - 1 Foto: Instagram

Nakon pobjede Španjolske 1:0 i osvajanja naslova svjetskog prvaka, Lana je zajedno sa sinom sišla na travnjak kako bi iz neposredne blizine proslavila veliki uspjeh reprezentacije. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je Dani Olmo zagrlio njezina sina i poveo ga prema terenu, gdje je dječak imao priliku fotografirati se s peharom namijenjenim svjetskim prvacima te prikupiti potpise španjolskih reprezentativaca na svom dresu.

Lana Banely i Dani Olmo - 3 Foto: Instagram

Dio nezaboravne atmosfere Lana je podijelila na Instagramu, a posebno se zahvalila upravo Olmu.

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''Veliki Dani Olmo. Srce na terenu i izvan njega! Veliko hvala što si nam omogućio nezaboravne trenutke na terenu i priliku da zajedno proslavimo pobjedu Španjolske. Uspomene poput ovih ostaju zauvijek'', napisala je uz objavljene fotografije.

Lana Banely i Dani Olmo - 5 Foto: Instagram

Objavu pogledajte OVDJE.

Takva gesta ne čudi jer Danija Olma i obitelj Banely-Bara veže dugogodišnje prijateljstvo. Lanin suprug Andy Bara, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih menadžera, bio je među ključnim ljudima u Olmovoj karijeri. Upravo je on 2014. godine sudjelovao u dolasku tada 16-godišnjeg Olma iz Barcelonine akademije u Dinamo, a kasnije i u njegovim transferima u RB Leipzig te Barcelonu.

Lana Banely i Dani Olmo - 4 Foto: Instagram

Osim fotografija sa španjolskim reprezentativcima, među objavljenim prizorima posebno se istaknula i ona na kojoj Lana i njezina obitelj poziraju s holivudskim glumcem Richardom Gereom i njegovom suprugom Alejandrom Silvom Gere. Slavni glumac finale je pratio kao navijač Španjolske, zemlje iz koje potječe njegova supruga, pa je i on nakon utakmice sudjelovao u slavlju novih svjetskih prvaka.

Lana Banely i Dani Olmo - 2 Foto: Instagram

Lana i Andy Bara u braku su od 2013. godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Naomi i sina Adriana. Upravo je najmlađi član obitelji zahvaljujući Daniju Olmu dobio uspomenu koja će mu, baš kao i njegovoj majci, ostati za cijeli život.

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Dani Olmo posljednjih je godina sretan u ljubavi s njemačkom influencericom Laurom Ablom. Više o ženi koja je osvojila srce španjolskog reprezentativca pročitajte OVDJE.

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