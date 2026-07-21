Donna Vekić pokazala brata, kojeg rijetko viđamo u javnosti, velika su podrška jedno drugom

Dok u rodnom Osijeku priprema poseban teniski projekt za najmlađe, Donna Vekić pronašla je vremena i za kratki predah, a s pratiteljima je podijelila rijetke obiteljske fotografije.

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ovih dana boravi u Osijeku, gdje je pokrenula ''First Slam'', prvi međunarodni teniski turnir namijenjen djeci do devet godina. Prije nego što se u potpunosti posvetila organizaciji događaja, pratitelje na Instagramu počastila je fotografijama s ljetnog odmora.

Donna Vekić - 4 Foto: Instagram

Uz galeriju je kratko napisala ''Izvan ureda'', a među prizorima s mora posebnu je pozornost privukla fotografija s njezinim mlađim bratom Brunom, kojeg javnost rijetko ima priliku vidjeti.

Donna Vekić - 3 Foto: Instagram

Bruno je od Donne mlađi tri godine, a iako se nekoć bavio sportom, odlučio je krenuti drugim profesionalnim putem te danas radi kao pilot. Brat i sestra poznati su po bliskom odnosu i međusobnoj podršci, iako se zajedno rijetko pojavljuju u javnosti.

Ljubav prema sportu Donna je naslijedila od roditelja. Otac Igor nekada je branio za NK Osijek, dok se majka Brankica bavila atletikom. Upravo su joj oni od najranijih dana bili najveći oslonac na putu prema vrhu svjetskog tenisa.

Donna Vekić - 6 Foto: Instagram

Donna Vekić - 1 Foto: Instagram

Osim uspješne igračke karijere, Donna posljednjih godina sve više ulaže i u razvoj mladih tenisača. Turnir ''First Slam'', koji se ovih dana prvi put održava u Osijeku, zamišljen je kao prilika da djeca do devet godina steknu prva natjecateljska iskustva, upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i razviju ljubav prema tenisu.

Donna Vekić Foto: Instagram

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Donna Vekić nedavno je proslavila okrugli 30. rođendan, a djeliće slavlja podijelila je i sa svojim pratiteljima. Više o tome pročitajte OVDJE.

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