Donna Vekić pokazala kako je proslavila okrugli rođendan, pratitelji joj zatrpali objavu čestitkama

Jedna od naših najuspješnijih sportašica zakoračila je u novo životno desetljeće. Donna Vekić proslavila je 30. rođendan, a djelić slavljeničke atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima.

Hrvatska tenisačica Donna Vekić proslavila je svoj 30. rođendan, a fotografije sa proslave podijelila je na društvenim mrežama.

Donna Vekić - 2 Foto: Instagram

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u kratkoj bijeloj haljini, s lentom na kojoj piše ''Birthday Girl'', ružičastom krunom i velikim balonima u obliku brojeva 30. Uz objavu je kratko napisala: ''Dirty thirty''.

Objavu pogledajte OVDJE.

Donna Vekić Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Donna Vekić Foto: Instagram

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Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova i brojne čestitke. Među komentarima našle su se rođendanske želje obožavatelja i sportskih kolega.

Donna Vekić - 3 Foto: Instagram

Donna je u novo desetljeće ušla kao jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica. Tijekom karijere osvojila je nekoliko WTA naslova, a prošle godine ostvarila je jedan od najvećih uspjeha plasmanom u polufinale Wimbledona te je bila hrvatska uzdanica na Olimpijskim igrama u Parizu.

Donna Vekić - 2 Foto: Instagram

Donna Vekić - 3 Foto: Instagram

Čini se da je okrugli rođendan odlučila obilježiti u opuštenoj atmosferi, a sudeći prema osmijehu na fotografijama, slavlje je proteklo u odličnom raspoloženju.

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