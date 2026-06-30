Donna Vekić pokazala kako je proslavila okrugli rođendan, pratitelji joj zatrpali objavu čestitkama

Jedna od naših najuspješnijih sportašica zakoračila je u novo životno desetljeće. Donna Vekić proslavila je 30. rođendan, a djelić slavljeničke atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima.
Hrvatska tenisačica Donna Vekić proslavila je svoj 30. rođendan, a fotografije sa proslave podijelila je na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica
Donna Vekić - 2 Foto: Instagram
Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u kratkoj bijeloj haljini, s lentom na kojoj piše ''Birthday Girl'', ružičastom krunom i velikim balonima u obliku brojeva 30. Uz objavu je kratko napisala: ''Dirty thirty''.
Objavu pogledajte OVDJE.
Donna Vekić Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Donna Vekić Foto: Instagram
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Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova i brojne čestitke. Među komentarima našle su se rođendanske želje obožavatelja i sportskih kolega.
Donna Vekić - 3 Foto: Instagram
Donna je u novo desetljeće ušla kao jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica. Tijekom karijere osvojila je nekoliko WTA naslova, a prošle godine ostvarila je jedan od najvećih uspjeha plasmanom u polufinale Wimbledona te je bila hrvatska uzdanica na Olimpijskim igrama u Parizu.
Donna Vekić - 2 Foto: Instagram
Donna Vekić - 3 Foto: Instagram
Čini se da je okrugli rođendan odlučila obilježiti u opuštenoj atmosferi, a sudeći prema osmijehu na fotografijama, slavlje je proteklo u odličnom raspoloženju.
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