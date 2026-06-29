Znate li da su partneri Lane Jurčević i još jedne poznate domaće pjevačice braća blizanci?

Zsa Zsa na Instagramu je podijelila rijetku fotografiju s Lanom Jurčević, s kojom je povezuje nešto više od glazbe.

Pjevačica Zsa Zsa na Instagramu je iznenadila pratitelje fotografijom s Lanom Jurčević.

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Iako ih rijetko viđamo zajedno u javnosti, osim glazbe povezuje ih i privatni život. Naime, obje su godinama u vezama s braćom blizancima Filipom i Antonijem Kratofilom pa bi jednog dana mogle postati jetrve.

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Lana Jurčević i Zsa Zsa Foto: Instagram

Lana je s Filipom Kratofilom u vezi već devet godina, a zajedno imaju dvije kćeri, Maylu Lily i Meli. Svoju ljubav od početka drže podalje od očiju javnosti.

Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram Screenshot

S druge strane, Zsa Zsa već godinama ljubi Antonija Kratofila. Par također njeguje privatnost, a nedavno su otkrili da su kupili svoju prvu zajedničku nekretninu u Zagrebu.

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Zsa Zsa - 5 Foto: In Magazin

"Moj Antonio i ja smo kao Lolek i Bolek. Mi smo stalno skupa, ja bez njega ne bih mogla funkcionirati. Hvala dragom Bogu da mi ga je poslao jer nemam deset ruku, onda on uskače", rekla je ranije za In Magazin.

Zsa Zsa - 4 Foto: In Magazin

Braća Kratofil dolaze iz poznate zagrebačke ugostiteljske obitelji čiji roditelji već više od tri desetljeća vode restoran Zlatni medvjed na Sljemenu.

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