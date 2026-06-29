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buduće jetrve

Znate li da su partneri Lane Jurčević i još jedne poznate domaće pjevačice braća blizanci?

Piše I. G., Danas @ 20:17 Celebrity komentari
Lana Jurčević Lana Jurčević Foto: Instagram

Zsa Zsa na Instagramu je podijelila rijetku fotografiju s Lanom Jurčević, s kojom je povezuje nešto više od glazbe.

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