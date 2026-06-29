Bogat ili duhovit? Lidija Bačić otkrila nam je kakvog muškarca bira

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, Lidija Bačić pokazala je svoju duhovitu i opuštenu stranu. Bez ustručavanja odgovarala je na brza pitanja o idealnom muškarcu te otkrila što joj je važnije od bogatstva i kakvu mušku figuru preferira.
Lidija Bačić nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, u kojem je, osim o ljubavi i privatnom životu, odgovarala i na zabavna pitanja koja su otkrila njezinu opušteniju stranu.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! ostvaruje svoje snove Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Pjevačica nam je bez puno razmišljanja ekskluzivno otkrila kakav muškarac može osvojiti njezino srce, ali i priznala da bi idealan partner, prema njezinu mišljenju, trebao imati spoj karaktera i uspjeha.
"Ja bih i bogatog i duhovitog. Ali kužiš, ako sad kažem jako bogat, ispast ću površna, onda ću izabrati jako duhovitog", kroz smijeh je priznala Lidija.
Na pitanje bira li muškarca s isklesanim trbuhom ili pivskim trbuščićem, odgovor je bio vrlo jasan.
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"S pločicama. Ako žena drži do sebe, što ne bi i muškarac?", poručila je.
Što je još otkrila o svom ljubavnom životu, idealnom partneru i drugim temama, pogledajte u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin.
Zašto se još nije udala? Saznajte OVDJE.
Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.
Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.
Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.
A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.
O kojim smo temama pričali s Nedom Ukraden, pogledajte OVDJE.
Što nam je sve otkrila Senidah, pogledajte OVDJE.
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